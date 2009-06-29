تحلیف اعضاء و انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر کرمانشاه انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، فرماندار کرمانشاه در این مراسم با اشاره به این موضوع که انتخابات میاندوره ای شورای شهر کرمانشاه پرحجم ترین انتخابات به لحاظ تعداد کاندیدا بود، گفت: علی رقم این تعداد کاندیدا، این انتخابات یکی از سالم ترین انتخابات در شهرستان کرمانشاه بود.

حسین رحیمی با اشاره به اهمیت کار شورا بویژه با توجه به انحلال شورای قبلی گفت: امید می رود با همکاری و تعامل خوب اعضای شورای شهر جدید شاهد پیشرفت و حرکت رو به جلوی این شورا در امور مختلف باشیم.

وی با تاکید بر لزوم برقراری فضای همدلی در شورای شهر کرمانشاه گفت: اگر فضای شورای شهر هر چه قدر صمیمی تر باشد، مطمئناً بهتر می توانید در راستای حل مشکلات گام بردارید.





در این مراسم بعد از به اجرا در آمدن مراسم تحلیف اعضای جدید شورای اسلامی شهر کرمانشاه، انتخابات تعیین هیئت رئیسه، منشی ها و سخنگوی شورا انجام شد.

در پایان این انتخابات سید حجت الله موسوی اجاق با کسب تمام آرا به عنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر کرمانشاه، اسفندیار زرافشانی با کسب نه رای به عنوان نایب رییس و آرام حمیدی و کامران ملکی نیز با کسب تمامی آرا به عنوان منشی های شورای اسلامی شهر کرمانشاه برگزیده شدند.

همچنین در این انتخابات قامت پرویزی به عنوان سخنگوی شورا شهر کرمانشاه انتخاب و آرام حمیدی و مازیار رضایی نیز به عنوان نمایندگان شورای شهرستان کرمانشاه مشخص شدند.

در ادامه جلسه حجت الله موسوی اجاق رئیس جدید شورای شهر کرمانشاه حضور حماسی مردم در انتخابات 22خرداد ماه را حماسی برشمرد و ضمن تقدیر و تشکر از مردم گفت: انتخابات این دوره در کمال آرامش و دقت و بر اساس قانون اجرا شد که به جهت برگزاری با شکوه این انتخابات از هیئت اجرایی و نظارت کمال تشکر و سپاس را داریم.

رئیس جدید شورای شهر کرمانشاه خاطر نشان کرد: امید می رود با هماهنگی و همدلی تمامی اعضای شورا باعث توسعه هر چه بیشتر شهر کرمانشاه باشیم.

شورای شهر کرمانشاه درآبان ماه سال 86 به دلیل اختلاف بر سر انتخاب شهردار منحل شد که در پی آن و با ابلاغ وزارت کشور در روز 22خرداد ماه سال جاری و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات میاندوره ای این شورا نیز برگزار و 9 نفر به عنوان اعضای جدید شورای شهر کرمانشاه انتخاب شدند.