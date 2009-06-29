نهادینه شدن فرهنگ نهج البلاغه نیازمند کارشناسان خبره است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر دوشنبه در دیدار با اعضاء هیئت مدیره و مسئولین کمیته های تخصصی مرکز گسترش فرهنگ نهج البلاغه در ورزش کشور افزود: در زمینه نهج البلاغه خیلی کار شده است ولی آنچه در اذهان می ماند نهادینه شدن فرهنگ غنی نهج البلاغه در زمینه های مختلف است و برای رسیدن به این هدف باید از کارشناسان خبره و فنی استفاده شود تا تلفیق فرهنگ غنی نهج البلاغه و ورزش سازگاری یافته و نهادینه شود.

امام جمعه مشهد با اشاره به ورزشهای باستانی خاطرنشان کرد: این ورزش را در راستای توجه به فرهنگ شیعی دانست که سالها روی آن کار شده و حال نهادینه شده و به یک فرهنگ غنی شیعی تبدیل شده است، بدون نام حضرت علی (ع) جلوه ندارد.

در این دیدار مرتضی عطائی مدیرعامل مرکز گسترش فرهنگ نهج البلاغه در ورزش کشور به تشریح فعالیتهای این موسسه در سال گذشته پرداخت و از برگزاری همایش نهج البلاغه و توسعه کمیته های پنج گانه در سال جدید خبر داد.

حسین رضایی معاون فرهنگی این موسسه در رابطه با این دیدار گفت: دیدار با امام جمعه توانست مسیر فعالیتهای این مجموعه را هموارتر کرده و راهکارهای فکری ایشان در تبیین برنامه های آتی این مرکز بسیار موثر خواهد بود.

وی اظهار داشت: با توجه به تاکید ایشان بر کارهای زیر بنائی جلسه ای با حضور کلیه اعضاء تشکیل و راهکارهای عملی توسعه فرهنگ نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفت و کمیته های پژوهشی، علمی و فرهنگی مامور جذب نخبگان شدند.

رضایی اظهار داشت: طراحی کارگاههای آموزشی گسترش فرهنگ نهچ البلاغه و اندیشه های اهل البیت (ع) برای گروههای اجتماعی خصوصا ورزشکاران، جوانان، مدیران و خانوادهها در حال تدوین و برنامه ریزی است که با تامین بودجه امسال بخشی از آن فعال می شود.