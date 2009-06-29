همکاری روسیه با آمریکا در جنگ افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روسیه و آمریکا برای پیشبرد مبارزه با تروریسم در افغانستان همکاری نظامی می کنند.



بر اساس این گزارش، روسیه امکان نقل و انتقالات افراد و تجهیزات نظامی آمریکا به افغانستان از طریق خاک خود را برای واشنگتن فراهم می کند.

نشریه روسی "کامرسانت" در شماره امروز خود از امضای توافقنامه این همکاری توسط مقامهای دو کشور در دیدار هفته آینده روسای جمهور آمریکا و روسیه در مسکو خبر داد. این اقدام در چارچوب گسترش همکاریهای نظامی مسکو با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) که در نشست اخیر وزیران امور خارجه کشورهای عضو این پیمان و همتای روسی آنها درباره آن توافق شد صورت می گیرد.

به نوشته این روزنامه روسی، زمینه های همکاری نظامی این کشور با آمریکا انتقال نظامیان و تجهیزات نظامی از مسیرهای زمینی و هوایی خواهد بود. این در حالی است که پیش از این روسیه به وشنگتن اجازه داده بود تنها نقل و انتقالات غیرنظامی خود به افغانستان را از خاک این کشور انجام دهد.

در ادامه این گزارش آمده است : با توافقات مقامهای روسی قرار است مرسولات نظامی آمریکایی با تضمین روسها و از طریق به عهده گیری بخشی از نقل و انتقالات با راه آهن این کشور به افغانستان ارسال شود.



در همین حال یکی از دیپلماتهای روسی به این روزنامه گفته است روسیه در کنار این همکاری، سود سرشاری را نیز نصیب خود می کند. به اعتقاد وی هر کانتینر انتقالی به افغانستان می تواند تا سه هزار یورو برای مسکو سود داشته باشد.