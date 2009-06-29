کمیته دفع پسماندهای بیمارستانی در اصفهان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان مظفر حاجیان بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه پسماندهای شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه تامین سلامت یکی از وظایف حکومت است افزود: دولت در تلاش است بااستفاده از تمامی امکانات و توانمندی های موجود به جایگاه مطلوب و آرمانی در راستای بهداشت و سلامت جامعه و محیط زیست دست پیدا کند.

وی دست یابی به سلامت پایدار در جامعه را مستلزم برنامه ریزی جامع و مدون و همچنین همکاری مضاعف دستگاه های ذیربط دانست و اظهار داشت: قطعا تلاش و پیگیری دستگاه های مرتبط با این موضوع نقس موثر و بسزایی در رفع مشکلات خواهد داشت.

حاجیان با اشاره به اینکه تا کنون وضعیت نسبتا خوبی از ساماندهی پسماندهای بیمارستانی بدست آمده خاطر نشان کرد: تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی مانده که باید با تشکیل کمیته ای یژه برای ساماندهی دفع پسماندهای بیمارستانی در شهر اصفهان به وضعیت مطلوب دست یابیم.

فرماندار اصفهان تصریح کرد: این کمیته وظیفه دارد ضمن برخورد با متخلفین بهداشتی با ارائه راهکارهای علمی نسبت به بهبود و ساماندهی دفع پسماندهای بیمارستانی و تهیه برنامه زمانبندی اقدام نماید.