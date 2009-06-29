سازمان ملل باید در راستای مبارزه با مواد مخدر گام عملی بردارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده عصر دوشنبه در همایش شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در کرمان اظهار داشت: با توجه به هم مرز بودن ایران با کشور افغانستان هزینه سنگین مبارزه با این پدیده شوم بر دوش مردم استانهای شرقی کشور گذاشته شده است و سازمان ملل متحد در این زمینه همکاری تاثیر گذار ندارد و عملا برنامه های این سازمان در این خصوص ضمانت اجرایی ندارد.

وی خواستار احساس مشئولیت بیشتر این نهاد بین المللی در برخورد با قاچاق مواد مخدر شد و گفت: از طرف دیگر آمریکا و غرب با شعار مبارزه با قاچاق و کشت مواد مخدر به افغانستان حمله کردند اما عملا شاهد هستیم که پس از گذشت سالها میزان سطح زیر کشت مواد مخدر در این کشور عملا افزایش یافته است.

دهمرده افزود: قاچاق مواد مخدر گردش مالی 600 میلیارد دلاری دارد که حجم گسترده این گردش مالی در کشورهای غربی صورت می گیرد و این نشان از منافع این کشورها در بحث قاچاق مواد مخدر دارد.

استاندار کرمان بیان داشت: طبق آمار بیشترین کشف مواد مخدر در کشور ما صورت می گیرد و هزینه سنگین این مبارزه بر دوش ایران است بطوریکه 84 درصد کشف تریاک جهان در ایران روی می دهد.