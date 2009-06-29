تعیین بودجه مشخص برای اجرای مراسم معنوی اعتکاف امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت عصر دوشنبه در نشست ستاد اعتکاف استان، افزود: اعتکاف بهترین مسیر خودسازی و راه رسیدن به معنویت ناب اسلامی است و تاثیر مثبت حضور در مراسم معنوی اعتکاف و نفوذ اثرات آن در عمق جان آدمی بر کسی پوشیده نیست.

آیت الله قربانی حضور جوانان و نوجوانان را در مراسم معنوی اعتکاف فرصتی مناسب برای تربیت صحیح نسل آینده دانست و افزود: اعتکاف در ردیف عبادات بسیار بزرگ است و در دوره حاضر یکی از راههای مؤثر مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن است.

وی ادامه داد: سنت اعتکاف از سنتهای استحبابی فقه اسلامی است که قبل از انقلاب به صورت کمرنگ انجام می شد و بعد از انقلاب روبه رشد بوده و و الان بصورت گسترده و آن هم با استقبال جوانان همراه است.

امام جمعه رشت گفت: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان متولی برگزاری مراسم معنوی اعتکاف نمی توانند هزینه این مراسم را بطور کلی تامین کنند و این مسئله همت دیگر دستگاهها و ادارات به ویژه دستگاههای فرهنگی را می طلبد که برای هرچه بهتر و با شکوهتر برگزار شدن مراسم معنوی اعتکاف به سازمان تبلیغات اسلامی کمک کنند.

مدیرکل تبیلغات اسلامی گیلان نیز در این نشست فراهم کردن شرایط مناسب برای شرکت مردم به ویژه جوانان را در مراسم اعتکاف بسیار مهم دانست و گفت: در مراسم اعتکاف پارسال در گیلان 11 هزار نفر حضور یافتند که 71 درصد معتکفین بین 15 تا 30 ساله ها بودند.

حجت الاسلام جمال یاری پیشی بینی کرد، شرکت کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف امسال 20 درصد بیشتر باشد.

همچنین در این نشست هماهنگی های لازم بین مسئولان ادارات مختلف حاضر در جلسه برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم اعتکاف امسال در استان به عمل آمد.