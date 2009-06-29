اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نخستین دوره مسابقات لیگ قهرمانی کاراته استان یزد برگزار می ‌شود. در این مسابقات که در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می‌ شود، شرکت ‌کنندگان در دو رشته کاتا و کومیته به مصاف یکدیگر می‌ روند.

این دوره از رقابتها از صبح روز جمعه، دوازدهم تیرماه جاری آغاز می‌‌‌‌ شود و ورزشکاران رده‌ های سنی مختلف توانمندیهای خود را در سالن شهید زنبق شهرستان یزد به نمایش می ‌گذارند.

مسابقات قهرمانی سبک کیوکوشین استان یزد برگزار می ‌شود

مسابقات قهرمانی استان یزد در سبک کیوکوشین کاراته ماتسوئی به مناسبت ولادت امام محمدتقی (ع) در یزد برگزار می‌ شود.

در این دوره از رقابتها ورزشکاران دارنده کمربندهای قهوه‌ ای و مشکی در سالن شهید صدوقی یزد به مصاف هم می ‌روند. این مسابقات روز دوازدهم تیرماه از نخستین ساعات صبح کار خود را آغاز می ‌کند.

ششمین دوره مسابقات تیم بانوان کشتی آلیش برگزار شد

ششمین دوره مسابقات تیم بانوان کشتی آلیش در رده سنی بزرگسالان در تهران برگزار شد. در این مسابقات تیم بانوان کشتی آلیش یزد توانست با اختلاف دو امتیاز به مقام سوم دست یافت.

این دوره از مسابقات با مربیگری نرگس خسروی برگزار شد و نفرات اعزامی به این مسابقات از استان یزد را یگانه غریب گشته در وزن 52 کیلوگرم، الهام شیبانی‌ کیا در وزن 52 کیلوگرم، منیره عبدی در وزن 63 کیلوگرم، منیره زارع در وزن 66 کیلوگرم،‌ صدیقه امامی در وزن 70 کیلوگرم و دنیا آلبوغبیش در وزن 70 کیلوگرم تشکیل می ‌دادند.

در این رقابتها یگانه غریب گشته موفق به کسب مقاوم اول و دریافت مدال طلا، منیره زارع موفق به کسب مقام پنجم و کسب مدال برنز شدند.

همچنین صدیقه امامی مقام سوم و الهام شیبانی مقام پنجم این دوره از مسابقات را از آن خود کرد. سرپرستی تیم اعزامی یزد را عصمت خسروی بر عهده داشت و کاپ اخلاق این رقابت‌ها نیز به تیم یزد اختصاص یافت.

اعضای هیئت پرورش اندام و بدنسازی یزد معرفی شدند

جلسه معارفه اعضای هیئت پرورش اندام و بدنسازی یزد با حضور رئیس هیئت پرورش اندام و بدنسازی استان یزد در تربیت بدنی این استان برگزار شد.

در این مراسم مجتبی علمدار به عنوان نائب رئیس، عباس ارباب به عنوان دبیر، سعید حاجی‌زاده به عنوان مسئول کمیته آموزش، ابوالفضل یاوری به عنوان مسئول کمیته مسابقات، مجید وفایی شاهی به عنوان روابط عمومی و حمیدرضا سعدانیه به عنوان مسئول کمیته بازرسی انتخاب و معرفی شدند.