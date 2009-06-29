نمایش فیلم در پارکها مهمترین برنامه فراغتی تابستان ارشاد سیستان و بلوچستان است

محمود خواجه محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اعلام کرد: امسال در زمینه پرکردن اوقات فراغت، نمایش فیلم در تمامی شهرستانهای استان از مهمترین اقدامات این اداره کل است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل ارشاد سیستان و بلوچستان افزود: با همکاری استانداری و ستاد ساماندهی اوقات فراغت (سازمان ملی جوانان) استان این طرح از تاریخ دهم تا 28 مرداد ماه سال جاری هر شب از ساعت 20 و 30 دقیقه در مجتمع های فرهنگی و پارکهای سراسر استان قابل اجراست.

وی عنوان کرد: علاوه بر نمایش فیلم، کلاسهای آموزش قرآن، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، فیلم سازی و موسیقی در محل مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری و سرای قرآن و نهج البلاغه زاهدان در حال برگزاری است.

خواجه محمودی همچنین اظهار داشت: حضور کودکان و نوجوانان در طرح های غنی سازی اوقات فراغت، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنها را فراهم می کند.

معاون فرهنگی هنری اداره کل ارشاد سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در سلامت و فراغت نباید دچار گمراهی شد، به نعمت بزرگ تندرستی، جوانی و نشاط اشاره کرد و افزود: فعالیت در ادرات ارشاد اقتضا می کند که زمینه های ترویج فرهنگ و هنر را فراهم سازیم.

وی با اشاره به اینکه افراد زیادی در اجرای طرح اوقات فراغت نقش دارند، گفت: از تمامی افراد و منابع انسانی درخواست داریم تا نقاط ضعف و قوت طرح غنی سازی اوقات فراغت را بازگو کنند.

خواجه محمودی تأکید کرد: دوران تعطیلات آموزشی فرصتی است که هر یک از نهادها، ادارات و سازمانها می توانند با برنامه ریزی هرچه بیشتر، این افراد را در غنی سازی مفید اوقات فراغت یاری کنند.

معاون فرهنگی هنری اداره کل ارشاد سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: اگر زمینه مناسب برای نیازها فراهم شود شکل گیری استعدادهای کلاسی، اجتماعی، مهارتی، حرکتی، تخیلی، درونی و منطقی فراهم می شود.