خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: فصلنامه شیعه‌شناسی عرصه‌های گوناگون شیعه پژوهش اعم از الهیات، تاریخ و جامعه شناسی شیعیان جهان را مورد بررسی و توجه قرار می دهد. این نشریه که فصلنامه ای علمی - پژوهشی است با هدف ارتقای آگاهی‌های علمی جوامع و گروههای شیعی توسط موسسه شیعه شناسی منتشر می شود.

فهرست مطالب و مقاله های این شماره فصلنامه عبارت است از: "فضای گفتمانی تدوین بحار الانوار در عصر صفوی" اثر حسام الدین آشنا و سبحان رضایی، "نظامهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در آستانه غیبت تا پایان قرن پنجم" اثر مجید معارف، "آرایه های داستانی منابع عصر صفوی و رسمیت تشیع در ایران" نوشته میکائیل صفا و محمد رضایی، "وضو از نگاه فقه القرآن شیعه" اثر محمد فاکر میبدی، "رویکرد احساسی - عاطفی به واقعه عاشورا در ایران(از صفویه تا مشروطه) اثر حسین مفتخری و محسن رنجبر، "نقش امام موسی صدر در ارتقای جایگاه شیعیان لبنان" نوشته عبدالوهاب فراتی و مهدی طاهری.

مقاله "فضای گفتمانی تدوین بحار الانوار در عصر صفوی" به بررسی تاثیرگذاری بحار الانوار در بستر تاریخی - جغرافیایی اش مورد پرداخته است. این مقاله عوامل تاریخی و اجتماعی تحقق چنین پدیده فرهنگی را در ایران عصر صفوی مورد ارزیابی قرار داده است.

نویسنده در مقاله "نظامهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شیعه در آستانه غیبت تا پایان قرن پنجم" معتقد است که از اقدامات موثر امامان شیعه برنامه ریزی مناسب برای خودکفا کردن شیعیان از طریق سازماندهی علمی، اجتماعی و سیاسی بوده است تا شیعیان با سلامت وارد دوران غیبت شده و به حیات فکری و اجتماعی خود در مقابل مخالفان ادامه دهند.

محمد نبی سلیم در مقاله "تاریخ فاطمیان از دیدگاه تقی الدین مقریزی" کوشیده است به تاثیرات وارده بر مقریزی در طول بررسی و نگارش تاریخ دوران فاطمیان بپردازد.

مقاله "رویکرد احساسی - عاطفی به واقعه عاشورا در ایران(از صفویه تا مشروطه)" به مطالعه و جریان شناسی تاریخی مهمترین و مشهورترین قرائت از واقعه عاشورا، یعنی قرائت سوگوارانه و احساسی - عاطفی از دوران صفویه تا مشروطه پرداخته است.

در مقاله نقش امام موسی صدر در ارتقای جایگاه شیعیان لبنان" نویسنده درصدد است ضمن بررسی وضعیت شیعیان لبنان تا قبل ورود امام موسی صدر به صحنه سیاسی اجتماعی این کشور، تاثیرات علمی حضور امام موسی صدر بر جایگاه شیعیان لبنان را برجسته سازد.