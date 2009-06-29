99 درصد معتادان استان زنجان را مردان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار غلامحسین آقاگلزاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد 78.5 درصد متاهل و 21.5 درصد مجرد هستند. همچنین از نظر شغلی سه دهم درصد از معتادان را دانش آموزان، چهار دهم درصد را دانشجویان، 32.1 درصد را کارگردان، هفت دهم درصد کارمندان، 4.7 درصد کشاورزان، 36.9 درصد مشاغل آزاد، 15.5 درصد از افراد بیکار و حدود 9 درصد را مشاغل دیگر تشکیل می دهند.

وی افزود: از نظر وضعیت سنی معتادان در استان زنجان یک درصد افراد یک تا 15 سال، 38 درصد 16 تا 30 سال، 45.5 درصد افراد 31 تا 50 سال، 15.5 درصد هم افراد 51 سال به بالا هستند و متوسط سن اعتیاد در استان نیز 35 سال است.

سردار آقاگلزاده افزود: کل مراکز درمانی استان 24 مرکز است که از این تعداد 20 مرکز خصوصی و چهار مرکز دولتی است و حدود دو هزار نفر در این مراکز پذیرش شده‌اند و تعداد معتادین در هر نوبت درمان هم معمولا 50 نفر است.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان گفت: همچنین در سال گذشته 554 هزار نفر به این مراکز مراجعه کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این رقم به 700 هزار نفر برسد که در مقایسه با سال 83 و 84 حدود 200 تا 250 درصد افزایش پذیرش معتادان را شاهد خواهیم بود.

سردار آقاگلزاده ادامه داد: کل کشفیات تریاک در کشور در سال گذشته 554 تن بوده است و میانگین کشفیات روزانه حدود دو تن است. همچنین در سال گذشته در استان زنجان 639 کیلوگرم مواد مخدر توسط نیروی انتظامی و سپاه کشف شده و متوسط کشفیات روزانه دو کیلوگرم در روز است و در بحث دستگیری قاچاقچیان در سال 82 افزایش 68 درصدی داشته‌ایم.

وی افزود: در سال 87، یکهزار و 255 نفر دارنده، توزیع کننده، حمل کننده و قاچاقچی دستگیر، 10 باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم و 36 دستگاه خودرو و وسایل نقلیه توقیف شده‌اند همچنین از 639 کیلوگرم مواد مخدری که کشف شده 84 درصد توسط ناجا و 16 درصد توسط سپاه بوده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان افزود: در سه ماهه اول سال جاری 354 نفر توسط ناجا دستگیر، 5 باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم، 30 دستگاه خودرو و وسایل نقلیه توقیف، 75 کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است و در کمیته عفو و بخشودگی استان در سال 86، تعداد 115 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد 93 پرونده مورد عفو قرار گرفته که این تعداد حدود 81 درصد را شامل می‌شود.

سردار آقاگلزاده در خصوص برنامه سال 88 در حوزه مقابله گفت: دستگیری و ایجاد مراکز کار درمانی برای معتادین که در طرح نجات شرکت نکرده‌اند، ایجاد مراکز نگهداری از فروشندگان جزء مواد مخدر و اداره کنندگان کارگاه‌های تولیدی خانگی همراه با کار اجباری، ایجاد مراکز نگهداری ویژه برای قاچاقچیان عمده مواد مخدر در شرایط سخت و برقراری تعامل با مراکز قضایی درجهت مرتفع سازی موانع و مشکلات از برنامه‌های سال 88 است