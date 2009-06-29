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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۸:۳۹

احداث 33 سد ذخیر ه ای در استان زنجان در حال مطالعه است

احداث 33 سد ذخیر ه ای در استان زنجان در حال مطالعه است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با اشاره به اجرای 72 پروژه در شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: در این راستا 33 سد ذخیر ه ای در حال مطالعه است که این سدها قادر به استحصال حدود 441 میلیون مترمکعب آب در سال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی عصر سه شنبه در جمع مدیران استان زنجان افزود: یکی از این طرح ها، سد تالوار است که به منظور تحت پوشش قرار دادن 32 هزار هکتار از اراضی استان های زنجان، کردستان همچنین تامین آب شرب همدان، قروه و دهگلان ایجاد شده است. سد گلابر نیز تامین آب کشاورزی هشت هزار هکتار از اراضی دشت زرین آباد را به عهده خواهد داشت.

وی ادامه داد: طرح، مراش و بلوک هم به ترتیب سه هزار و 260 هکتار اراضی پایاب منطقه انگوران از شهرستان ماهنشان و 216 هکتار از اراضی پایاب شهرستان زنجان را تحت پوشش قرار می دهند.

فهیمی در ادامه با اشاره به افزایش 5/2 برابری میزان اعتبارات شرکت آب منطقه ای زنجان در سال 88،  افزود: اعتبار این شرکت در سال جاری به حدود 80 میلیارد تومان افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان اظهار داشت: این میزان اعتبار برای 72 پروژه شرکت آب منطقه ای منظور شده است که پروژه های مذکور یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب تنظیمی داشته و 116 هزار هکتار از اراضی را تحت پوشش قرار می دهند.

فهیمی افزود: این طرح ها در مجموع 78 هزار نفر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در استان ایجاد می کند.

کد مطلب 904620

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