احداث 33 سد ذخیر ه ای در استان زنجان در حال مطالعه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی عصر سه شنبه در جمع مدیران استان زنجان افزود: یکی از این طرح ها، سد تالوار است که به منظور تحت پوشش قرار دادن 32 هزار هکتار از اراضی استان های زنجان، کردستان همچنین تامین آب شرب همدان، قروه و دهگلان ایجاد شده است. سد گلابر نیز تامین آب کشاورزی هشت هزار هکتار از اراضی دشت زرین آباد را به عهده خواهد داشت.

وی ادامه داد: طرح، مراش و بلوک هم به ترتیب سه هزار و 260 هکتار اراضی پایاب منطقه انگوران از شهرستان ماهنشان و 216 هکتار از اراضی پایاب شهرستان زنجان را تحت پوشش قرار می دهند.

فهیمی در ادامه با اشاره به افزایش 5/2 برابری میزان اعتبارات شرکت آب منطقه ای زنجان در سال 88، افزود: اعتبار این شرکت در سال جاری به حدود 80 میلیارد تومان افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان اظهار داشت: این میزان اعتبار برای 72 پروژه شرکت آب منطقه ای منظور شده است که پروژه های مذکور یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب تنظیمی داشته و 116 هزار هکتار از اراضی را تحت پوشش قرار می دهند.

فهیمی افزود: این طرح ها در مجموع 78 هزار نفر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در استان ایجاد می کند.