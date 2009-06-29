اطلاعیه دفتر محسن رضایی درباره اعلام مواضع این نامزد انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر متن این اطلاعیه بدین شرح است: مواضع دکتر محسن رضایی درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری صرفاً از طریق اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها و یا نمایندگان ایشان در وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام شده و از این پس نیز مواضع ایشان تنها از همین طریق اعلام خواهد شد. لذا اظهارنظرهای خارج از این قاعده هرچند محترم است ولی مواضع رسمی ایشان تلقی نمی‌گردد.

