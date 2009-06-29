اطلاعیه دفتر محسن رضایی درباره اعلام مواضع این نامزد انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر متن این اطلاعیه بدین شرح است: مواضع دکتر محسن رضایی درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری صرفاً از طریق اطلاعیهها، بیانیهها و یا نمایندگان ایشان در وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام شده و از این پس نیز مواضع ایشان تنها از همین طریق اعلام خواهد شد. لذا اظهارنظرهای خارج از این قاعده هرچند محترم است ولی مواضع رسمی ایشان تلقی نمیگردد.
دفتر محسن رضایی در اطلاعیه ای نحوه دسترسی به مواضع رسمی این نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر متن این اطلاعیه بدین شرح است: مواضع دکتر محسن رضایی درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری صرفاً از طریق اطلاعیهها، بیانیهها و یا نمایندگان ایشان در وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام شده و از این پس نیز مواضع ایشان تنها از همین طریق اعلام خواهد شد. لذا اظهارنظرهای خارج از این قاعده هرچند محترم است ولی مواضع رسمی ایشان تلقی نمیگردد.
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