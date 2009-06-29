افزایش شاخص کل بورس تداوم یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالان بازار سهام امروز درخواست خرید بیش از 59 میلیون سهم را پر کردند که در پایان، تعداد سهام خریداری شده بالغ بر 119 میلیارد و 256 میلیون ریال بود.

در پایان معاملات، شاخص بازار اول با 4/5 واحد افزایش به 7 هزار و 659 رسید و شاخص بازار دوم با 8/7 واحد افزایش در پایان معاملات روی عدد 13 هزار و 632 متوقف شد . شاخص ‏صنعت نیز با 3/3 واحد افزایش عدد 7 هزار و 281 را تجربه کرد‏‎.

شرکت پرومیت، داروسازی فارابی، کاشی اصفهان، بیسکویت گرجی، سیمان دورود، تولید سموم علف کش، لیزینگ ایران، کارخانه فارسیت درود، فرآورده‌های نسوز ایران و پلاسکوکار بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

در مقابل شرکت‌های توسعه معادن روی ایران، کشت و صنعت پیاذر، لبنیات کالبر، سیمان تهران، سرمایه‌گذاری پتروشیمی، داروسازی اسوه، کالسیمین، گروه بهمن، سرمایه‌گذاری توکا فولاد آذریت بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.

بر اساس این گزارش، بانک پارسیان با حجم چهار میلیون و 433 هزار سهم درصد بهترین تقاضای خرید قرار داشت و شرکت‌های مپنا با چهار میلیون و 620 هزار سهم و ذغال‌سنگ نگین طبس با یک میلیون و 919 هزار سهم در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

شرکت‌های سایپا، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، ماشین‌سازی اراک، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، فرآوری مواد معدنی ایران و آبگینه نیز در رده‌های چهارم تا دهم جدول تقاضای خرید جای داشتند.

اما شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی با 572 میلیون و 60 هزار سهم در صدر جدول بهترین تقاضای فروش قرار گرفت و شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان با 21 میلیون و 563 هزار سهم و توسعه معادن روی ایران با دو میلیون و 130 هزار سهم در مکان‌های بعدی ایستادند.

همچنین سرمایه‌گذاری توسعه ملی، گروه بهمن، نورد و قطعات فولادی، سیمان داراب، صنایع خاک چینی ایران و بانک تجارت دیگر شرکت‌هایی بودند که بیشترین متقاضی فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.