41 طرح صنعتی در قم به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح همزمان این طرح ها گفت: این واحدهای صنعتی با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال و با اشتغالزایی 667 نفر شروع به کار می‌کنند.



غلامحسین احدی مهمترین صنایع مورد بهره‌برداری را محصولات لاستیک و پلاستیک، محصولات کانی غیر فلزی، محصولات فلزی فابریکی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی و ساخت منسوجات عنوان کرد و افزود: تولیدات برخی از این کارخانجات برای نخستین بار در کشور به بهره برداری رسیده است.



وی در ادامه تصریح کرد: امیدواریم با تغییر نگرش اصولی به بخش صنعت و معدن، در زمینه توسعه تولیدات و رقابت در بازارهای بین المللی و ایجاد صادرات پایدار کمک موثری به نهادینه کردن فرهنگ سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در استان کنیم.



احدی تاکید کرد: با راهبردی کردن توسعه صنعتی در استان می توانیم با تلاشی مضاعف در جهت رشد اقتصادی و رفع معضلات بیکاری سهیم باشیم.



وی با اشاره به زمینه‌های پیشرفت در قم گفت: یکی از ابعاد مهم و موثر، توانمندی‌های صنعتی و معدنی استان بوده و بدون تردید توسعه فعالیت های موجود در بخش های مختلف اقتصادی در سایه شکوفایی بخش صنعت رخ خواهد داد.