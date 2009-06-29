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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۸:۵۵

همزمان با هفته صنعت و معدن؛

41 طرح صنعتی در قم به بهره برداری رسید

41 طرح صنعتی در قم به بهره برداری رسید

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته صنعت و معدن 41 طرح صنعتی با حضور معاون وزیر صنایع و معادن در قم به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح همزمان این طرح ها گفت: این واحدهای صنعتی با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال و با اشتغالزایی 667 نفر شروع به کار می‌کنند.

غلامحسین احدی مهمترین صنایع مورد بهره‌برداری را محصولات لاستیک و پلاستیک، محصولات کانی غیر فلزی، محصولات فلزی فابریکی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی و ساخت منسوجات عنوان کرد و افزود: تولیدات برخی از این کارخانجات برای نخستین بار در کشور به بهره برداری رسیده است.

وی در ادامه تصریح کرد: امیدواریم با تغییر نگرش اصولی به بخش صنعت و معدن، در زمینه توسعه تولیدات و رقابت در بازارهای بین المللی و ایجاد صادرات پایدار کمک موثری به نهادینه کردن فرهنگ سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در استان کنیم.

احدی تاکید کرد: با راهبردی کردن توسعه صنعتی در استان می توانیم با تلاشی مضاعف در جهت رشد اقتصادی و رفع معضلات بیکاری سهیم باشیم.

وی با اشاره به زمینه‌های پیشرفت در قم گفت: یکی از ابعاد مهم و موثر، توانمندی‌های صنعتی و معدنی استان بوده و بدون تردید توسعه فعالیت های موجود در بخش های مختلف اقتصادی در سایه شکوفایی بخش صنعت رخ خواهد داد.

کد مطلب 904633

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