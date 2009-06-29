2500 هکتار از مزارع گلستان بر اثر سیل اخیر خسارت دید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربان شفاهی عصر دوشنبه به خبرنگاران در گرگان گفت: خسارت به این مزارع بین 30 تا 100 درصد بوده است و سیل اخیر در مجموع 45 میلیارد و 283 میلیون ریال به بخش کشاورزی استان خسارت زد.



وی اظهار داشت: بیشترین میزان خسارت برابر 41 میلیارد و 750 میلیون ریال در شهرستان گرگان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اثر این حادثه، شش هزار و 500 متر کانال انتقال آب، سه مزرعه پرورش ماهی، گنج دامداری، 500 کندو زنبور عسل و پنج بند انحرافی دچار خسارت شد.

به گفته شفاهی، 97 کیلومتر از جاده بین مزارع، 500 کندو زنبور عسل و پنج حلقه چاه بتونی نیز بر اثر سیل اخیر آسیب دیدند.

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: بخشی از این اراضی بیمه بودند و بیمه برای جبران خسارت آنها در حال برنامه ریزی است.

وی تاکید کرد: با توجه به وقوع حوادث زیادی در سال، فرهنگسازی برای ترویج بیمه محصولات زراعی در استان الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیل ماه گذشته به 30 روستای استان خسارت زد و دو کشته برجای گذاشت.