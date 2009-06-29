  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۸:۵۸

مکی زاده در گفتگو با مهر:

اثر انگشت محمد پای قرارداد با مس است/ لازم باشد اسناد را منتشر می کنیم

اثر انگشت محمد پای قرارداد با مس است/ لازم باشد اسناد را منتشر می کنیم

مدیر روابط عمومی باشگاه مس کرمان از انتشار برگه قرادادداخلی امضا شده بین این باشگاه و علیرضا محمد که اثر انگشت این بازیکن هم روی آن وجود دارد، خبر داد.

مجید مکی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون خبر عقد قرار داد علیرضا محمد با باشگاه مس کرمان گفت: این بازیکن روز شنبه با حضور در محل باشگاه در خیابان وزرای تهران، با ما قرارداد داخلی امضا کرد که اثر انگشت و امضای وی هم روی برگه قرارداد موجود است و درصورت لزوم این برگه قرارداد را منتشر خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ما در زمان مذاکره با محمد، با چند بازیکن مطرح دیگر هم وارد مذاکره شدیم اما به خاطر اینکه با این بازیکن به توافق رسیدم، قید مذاکره با سایر بازیکنان را زدیم که در این شرایط دچار ضرر و زیان شدیم.

مدیر روابط عمومی و مسئول نقل و انتقالات باشگاه مس کرمان همچنین خاطرنشان کرد: اگر محمد بخواهد به تیم دیگری برود باید طبق مصوبات سازمان لیگ ضرر و زیان باشگاه ما را پرداخت کند.

کد مطلب 904651

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها