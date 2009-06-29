اثر انگشت محمد پای قرارداد با مس است/ لازم باشد اسناد را منتشر می کنیم

مجید مکی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون خبر عقد قرار داد علیرضا محمد با باشگاه مس کرمان گفت: این بازیکن روز شنبه با حضور در محل باشگاه در خیابان وزرای تهران، با ما قرارداد داخلی امضا کرد که اثر انگشت و امضای وی هم روی برگه قرارداد موجود است و درصورت لزوم این برگه قرارداد را منتشر خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ما در زمان مذاکره با محمد، با چند بازیکن مطرح دیگر هم وارد مذاکره شدیم اما به خاطر اینکه با این بازیکن به توافق رسیدم، قید مذاکره با سایر بازیکنان را زدیم که در این شرایط دچار ضرر و زیان شدیم.

مدیر روابط عمومی و مسئول نقل و انتقالات باشگاه مس کرمان همچنین خاطرنشان کرد: اگر محمد بخواهد به تیم دیگری برود باید طبق مصوبات سازمان لیگ ضرر و زیان باشگاه ما را پرداخت کند.