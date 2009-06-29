دوومیدانی نخستین تیمی که به ایران بازمی گردد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، رقابتهای نخستین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان از صبح روز سه شنبه آغاز می شود که براساس برنامه تیم دوومیدانی ایران نخستین تیمی خواهد بود که رقابتهایش را آغاز و به پایان خواهد رساند.

براساس اعلام مسئولان کاروان ورزشی ایران، اعضای تیم دوومیدانی نوجوانان پس از پایان مسابقات روز 13 تیرماه نخستین تیمی خواهند بود که به تهران باز می گردند.

نخستین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان از عصر دوشنبه با روشن شدن مشعل بازیها به طور رسمی آغاز شد و تا روز دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.