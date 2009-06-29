انفجار خودروی بمبگذاری شده در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، پلیس عراق امروز از کشته شدن پنج نیروی خود و یکی از نیروهای امنیتی ُکرد بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه حمدانیه موصل واقع در شمال عراق خبر داد.



بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس در حال خنثی کردن بمبهای جاسازی شده در داخل این خودرو بودند که این انفجار رخ داد.



نیروهای پلیس بر اساس اطلاعات دریافتی، این دستگاه خودروی بمبگذاری شده را در داخل پارکینگ خودروها در منطقه حمدانیه در شرق موصل کشف کردند، اما در حالی که برای خنثی کردن بمبهای جاسازی شده درون خودرو تلاش می کردند، بمبها منفجر شد.