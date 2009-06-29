  1. بین الملل
  2. سایر
۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۸:۴۸

انفجار خودروی بمبگذاری شده در شمال عراق

انفجار خودروی بمبگذاری شده در شمال عراق

انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در موصل واقع در شمال عراق به کشته شدن شش نفر از جمله پنج نیروی پلیس منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، پلیس عراق امروز از کشته شدن پنج نیروی خود و یکی از نیروهای امنیتی ُکرد بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه حمدانیه موصل واقع در شمال عراق خبر داد.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس در حال خنثی کردن بمبهای جاسازی شده در داخل این خودرو بودند که این انفجار رخ داد.

نیروهای پلیس بر اساس اطلاعات دریافتی، این دستگاه خودروی بمبگذاری شده را در داخل پارکینگ خودروها در منطقه حمدانیه در شرق موصل کشف کردند، اما در حالی که برای خنثی کردن بمبهای جاسازی شده درون خودرو تلاش می کردند، بمبها منفجر شد.

کد مطلب 904655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها