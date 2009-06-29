از تمام ایران باید نمایشگاه عدالت بسازیم

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی در مراسم اختتامیه نمایشگاه جامع عملکرد سی ساله قوه قضاییه اظهار کرد: آن‌چه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بیش از آن‌که نمایش کیفیت باشد، نمایش کمیت است و امکان ندارد بتوان تلاش‌های قضایی از جمله شرایطی که یک قاضی در شبانه روز فعالیت می‌کند را به نمایش گذاشت و تنها می‌توان نشانی از آن حرکت و تلاش را به نمایش گذاشت.

وی به تشریح ویژگی‌های این نمایشگاه پرداخت و ادامه داد: پیوند بین سه دهه، پیوند معنادار بین بخش‌های مختلف دستگاه‌ قضایی،‌ جلوه‌ حرکت برنامه‌ای در تمام دستگاهها، جلوه‌های نیاز به فناوری جدید، تلاش برای روزآمد شدن دانش در تمام بخش‌ها، پیوند بین نسل اول قضایی با نسل کنونی از جمله ویژگی‌های نمایشگاه عملکرد سی ساله قوه قضائیه است.

وی افزود: اگر بخواهیم این سه دوره را بررسی کنیم خواهیم دید که دستگاه قضایی در این سه دهه رو به تکامل بوده و تلاش شده به تراز قضایی امیرالمومنین(ع) برسد و به عدالت‌گستری، ظلم‌ستیزی، احقاق حق، ابطال باطل نزدیک شده است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه " برنامه‌ها در تمام واحدهای قوه قضاییه به سمت حرکت به سوی برنامه‌ای شدن است" گفت: برای جلب رضایت مردم به شکل آموزش در راستای آشنا کردن مردم به حقوق خودشان تلاش صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین تلاش در جهت نقش دادن به مردم در حل و فصل خصومت‌ها در شورای حل اختلاف، پیشگیری از وقوع جرم و بخش‌های نظارتی از جمله‌ نکات حائز اهمیت این نمایشگاه است.

وی گفت: ما با شعار پیشرفت و عدالت می‌خواهیم دهه چهارم انقلاب در دستگاه قضایی را رقم بزنیم و محوری‌ترین نکته در دستگاه قضایی دسترسی آسان به عدالت و دادرسی عادلانه است.

رییسی با تاکید بر این‌ که " ما باید از تمام ایران نمایشگاه عدالت بسازیم" گفت: تمام ایران باید نمایشگاه اجرای عدالت و پیشرفت برای نظام جمهوری اسلامی باشد که نقطه‌ مورد نظر مقام معظم رهبری است و احقاق این موضوع به تلاش تک تک همکاران بستگی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که تمامی کشور، نظام، مردم و اجزای حکومت نمایشی از اجرای عدالت و پیشرفت باشد که سهم دستگاه قضایی در این زمینه بالاتر از همه است.

در پایان مراسم از اعضای شورای سیاستگذاری و مسوولان غرفه‌های نمایشگاه جامع عملکرد سی ساله قوه قضائیه با اهدای لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.