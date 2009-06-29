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۸ تیر ۱۳۸۸، ۲۱:۱۲

عصر امروز صورت گرفت؛

حضور علی پروین در فدراسیون فوتبال

حضور علی پروین در فدراسیون فوتبال

علی پروین برای حل مشکل پسرش عصر دوشنبه با حضور در فدراسیون فوتبال با عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه محمد پروین برای عقد قرارداد با پرسپولیس با عباس انصاری فرد دیدار و گفت وگو کرد عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ اعلام کرد این بازیکن به علت بازی کردن در تیم دی استرادا اسلواکی بدون دریافت I.T.C از فدراسیون فوتبال ایران نمی تواند در لیگ برتر ایران بازی کند·

در همین راستا علی پروین عصر امروز به فدراسیون فوتبال رفت و در دیدار با رئیس سازمان لیگ ضمن تشریح علت وقوع چنین اتفاق عجیبی خواستار حل مشکل قانونی پسرش شد· رئیس سازمان لیگ نیز راهکارهای قانونی برای برطرف شدن ممنوعیت بازگشت محمد پروین به پرسپولیس یا سایر تیم های لیگ برتری را با علی پروین در میان گذاشت· 

 

کد مطلب 904696

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