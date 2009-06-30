پذیرش جنسیتی در کنکور نداریم/ تناسب سازی ظرفیتهای پذیرش در کنکور88

پذیرش جنسینی نداریم؛ تناسب سازی می کنیم

محمدمهدی زاهدی شب دوشنبه در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پذیرش جنسیتی تنها در تعداد محدودی رشته هاانجام می گیرد و نام آن نیز تناسب سازی است نه پذیرش جنسیتی.

وی یادآور شد: در حالی که در مجموع پذیرش دانشجو در کل آموزش عالی کشور یک میلیون و 500 هزار نفر ظرفیت وجود دارد از میان این ظرفیت ایجاد شده تنها در رشته هایی محدود تناسب سازی اعمال می شود.

زاهدی با ذکر مثالهایی در خصوص تربیت پزشک مرد در مناطق مرزی و یا پرستار زن در برخی دیگر از مناطق کشور تاکید کرد: در برخی مناطق نیاز به نیروی انسانی زن و در برخی دیگر نیاز به نیروی انسانی مرد وجود دارد. از همین رو ما در برخی از رشته ها تعدیلی ایجاد کرده ایم که این تعدیل‌ها تنها در دوره روزانه و به صورت محدود در چند رشته خاص انجام می شود که در مجموع میزان پذیرش این افراد از این طریق به 6 هزار نفر هم نمی رسد.

حداکثر 30 درصد ظرفیت پذیرش یعنی معادل دو هزار نفر بر اساس تناسب سازی پذیرش می شوند

وی اضافه کرد: 30 درصد در این رشته ها سهم مردان و 30 درصد سهم زنان و 40 درصد هم پذیرش آزاد تعریف می شود. حال اگر در 60 درصد سهمیه مردان و زنان پذیرش به صورت آزاد باشد و از هر دو جنسیت پذیرش کنیم باز هم مطمئن باشید که 30 درصد ورودی آنها بر اساس نمره خواهد بود. پس حداکثر 30 درصد این ظرفیت یعنی معادل دو هزار نفر بر اساس تناسب سازی پذیرش می شوند.

کم لطفی است که بیاییم بگوییم در کشور پذیرش جنسیتی در کنکور صورت می گیرد

وزیر علوم به مهر گفت: این میزان در کل کشور و در مجموع یک میلیون و 500 هزار نفر درصد بسیار کمی را تشکیل می دهد و کم لطفی است که بیاییم بگوییم در کشور پذیرش جنسیتی در کنکور صورت می گیرد چرا که این موضوع تنها تناسب سازی در برخی رشته های خاص و آن هم به دلیل نیاز به نیروی انسانی مرد یا زن معنی می دهد.

با تعدیل بومی گزینی در رشته های پرطرفدار افزایش ظرفیت کاملاً جبران شد

زاهدی در خصوص جبران پذیرفته نشدگان کنکور 87 بر اساس بومی گزینی سال گذشته و افزایش ظرفیت کنکور 88 به مهر گفت: سال قبل مجلس شورای اسلامی مصوبه ای در خصوص 10 درصد افزایش ظرفیت رشته های پرطرفدار تصویب کرد که وزارت علوم آن را به طور کامل اجرا کرده است. در سال جاری نیز وزارت علوم طرحی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد که شورا آن را تصویب کرده که به منظور تعدیل بومی گزینی در رشته های پرطرفدار اعمال می شود. با این طرح این موضوع کاملاً جبران می شود.

وزارت علوم در برابر دستگیری تعدادی از دانشجویان بی تفاوت نیست

وزیر علوم در خصوص واکنش وزارت علوم به دستگیری تعدادی از دانشجویان در تحولات اخیر کشور به مهر گفت: مطمئن باشید وزارت علوم به این گونه مسائل بی تفاوت نیست و این مسائل را دنبال می کند.

وزارت علوم در افزایش ظرفیت دانشجو در دانشگاهها تکلیف قانونی را انجام داده است

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کیفیت افزایش ظرفیت دانشجو در دانشگاهها و اینکه افزایش در دوره های پیام نور و علمی - کاربردی کیفیت مناسبی ندارد، گفت: افزایش ظرفیت دانشگاهها که از سوی وزارت علوم اعلام شده در همه دانشگاهها اعمال شده است و این ظرفیت در دانشگاههای دولتی 15 درصد رشد داشته و در برنامه چهارم توسعه نیز که از سوی مجلس هفتم به تصویب رسیده بر افزایش پذیرش دانشجو از طریق دانشگاههای پیام نور، جامع علمی - کاربردی و غیرانتفاعی تاکید شده است.

زاهدی اضافه کرد: وزارت علوم بر تکلیف قانونی افزایش ظرفیت در این بخشها عمل کرده و خرسند هستیم که اعلام کنیم قانون برنامه چهارم توسعه را به طور کامل اجرا کرده ایم.