اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

علیرضا موسویان و حمید تقوی داوران کوبل هندبال شایسته تبریزی جهت قضاوت در رقابتهای قهرمانی نوجوانان اسیا راهی کره جنوبی می شوند. داوران شایسته تبریزی که در کارنامه خود، داوری رقابتهای دانشجویان جهان و اروپا را دارند 11 تیر ماه عازم سئول می شوند تا 24 تیر ماه رقابتهای انتخابی المپیک 2010 را قضاوت کنند.

خبر دیگر از هندبال آذربایجان شرقی اینکه دومین مرحله اردوی آمادگی تیم هندبال بانوان استان جهت حضور در رقابتهای المپیاد ایرانیان در تبریز با حضور 18 هندبالسیت در شهرستان تبریز برگزار شد. سومین اردو و اردوهای مرتبط هندبال دختران و پسران آذربایجان شرقی جهت حضور شایسته در رقابتهای المپیاد ایرانیان در تبریز و شهرستانها در حال برگزار است.

دو مصاف دوستانه ارمنی‌ها با کشتی‌گیران آذربایجان شرقی

تیم نوجوانان ارمنستان بعد از حضور در رقابت‌های روز جهانی کودک، 2 مسابقه دوستانه را با کشتی‌گیران آذربایجان شرقی پشت سر‌گذاشت. مسابقات بین المللی روز جهانی کودک روزهای پنج شنبه و جمعه هفته گذشته در آستارا برگزار شد. بعد از این رقابت ها به دعوت هیئت کشتی آذربایجان شرقی، تیم ارمنستان راهی تبریز شد و دو مسابقه دوستانه با تیم های این استان برگزار کرد که در هر دو مبارزه نیز برنده بود.

ارمنی ها در مصاف با تیم تبریز با نتیجه 6 بر 4 به برتری دست یافتند و شکست سنگین 9 بر یک را به تیم مرند تحمیل کردند. تیم نوجوانان ارمنستان بعد از این 2 دیدار، ایران را ترک کردند. در راستای سرمایه گذاری در کشتی پایه استان، هیئت آذربایجان شرقی همچنین درصدد است میزبانی مسابقات قهرمانی کشتی آزاد استان را از فدراسیون کشتی بگیرد.

تنیسور تبریزی در اردوی مشترک پینگ‌پنگ بانوان ایران و سوریه

اردوی مشترک پینگ‌پنگ تیم ملی بانوان ایران و سوریه 20 تیرماه در دمشق برگزار می‌شود و سحر رهنما راکت بدست تبریزی به این اردو دعوت شد. تیم منتخب بانوان ایران روز 19 تیرماه برای یک اردوی 10 روزه با تیم ملی سوریه عازم دمشق می‌شود. تیم ملی پینگ‌پنگ سوریه دو سال گذشته در اردویی مشترک میهمان بانوان ایران در تهران بود.

سحر رهنما، مریم صامت، محجوبه عمرانی، حمیده ایرانمنش، پریسا صمدی، شهرزاد افشاری، یاسمن یراقچی و الهه معروفی بعنوان بازیکن و زینب الیاس ون مربی و شهربانو مصدق سرپرستی این تیم را برعهده دارند. قرار است این دوتیم ضمن تمرین مشترک، چند دیدار دوستانه نیز برگزار کنند.

شیرجه روی تبریزی امروز بر روی تخته شیرجه می رود

مسابقات شیرجه نخستین دوره بازی های نوجوانان آسیا از امروز در سنگاپور آغاز می شود و علی شکول شیرجه روی ارزنده تبریزی بر روی تخته می رود تا با حریفان آسیایی خود به رقابت بپردازد. نخستین دوره بازیهای نوجوانان آسیا طی روزهای 8 تا 15 تیرماه در 10 رشته ورزشی به میزبانی سنگاپور برگزار می شود و رقابت های شیرجه این بازیها از 9 تا 12 تیرماه خواهد بود.

"حمید کریمی" و "علی شکول" دو ورزشکار اعزامی کشورمان به این مسابقات در رده سنی نوجوانان، در دو رشته تخته سه متر و سکوی 10 متر با حریفان آسیایی خود به رقابت خواهند پرداخت. به گزارش فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، فردا و در نخستین روز مسابقات این رشته، کریمی در ماده تخته سه متر به روی سکو خواهد رفت و علی شکول روز پنج شنبه در ماده سکوی 10 متر به رقابت با حریفان خود خواهد پرداخت.

آزادکار آذربایجان شرقی در ترکیب نهایی تیم منتخب کشتی ایران

ترکیب نهایی تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای شرکت در مسابقه های بین المللی کشتی جایزه بزرگ جام "حیدر علی اف" در جمهوری آذربایجان از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایران اعلام شد و پرویز هادی آزاد کار آذربایجانشرقی در ترکیب نهایی تیم منتخب کشتی آزاد ایران قرار گرفت. پرویز هادی آزاد کار آذربایجانشرقی در وزن 120 کیلوگرم به همراه حمید سیفی به مصاف رقبای خود می رود.

خاطرنشان می شود، مسابقه های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جایزه بزرگ جام حیدر علی اف طی روزهای 25 تا 28 تیر ماه در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می شود.

کماندار دختر تبریزی به همراه تیم ملی در کلاردشت

لیلا سخائی فر کماندار دختر تبریزی در رشته های کامپوند در کنار 15 کماندار تیم ملی در کلاردشت وارد اردو شد. این اردو به منظور آماده سازی هر چه بیشتر نفرات و انتخاب آنان برای حضور در مسابقات جهانی چین است که در مرداد ماه برگزار خواهد شد.

به این اردو در رشته ریکرو آقایان، کیوان ریاضی مهر ، نادر منوچهری مقدم ، احمد پارسا ، جابر حسینی،عماد خلج و حمزه صفایی است. در رشته کامپوند نیز آقایان حمزه نکوئی، مجید قیدی و افشین بکائی از اعضای تیم ملی هستند که در اردوی کلاردشت حضور دارند.

همچنین در رشته کامپوند بانوان انسیه حاجی انزه هایی، سپیده شعبانی، سید ویدا حلیمیان و لیلا سخائی نفرات تیم ملی را تشکیل می دهند. در رشته ریکرو بانوان نیز زهرا شمس، آرزو حیدری، زهرا دهقان، فریده میرزایی و زهرا نعمتی، زیر نظر مربیان به تمرین خواهند پرداخت.