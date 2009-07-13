منطقه باستانی تخریب شده در اهواز محل شهر تاریخی "أزم" است

حمید رضا فرخ احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت : اگر چه اسناد مربوط به دوران پیش از اسلام این شهر باستانی نابود شده است اما بدون تردید در صورت کاوش در لایه های زیرین این محوطه شواهدی دال بر آن پیدا خواهد شد.

شهر أزم در 35 کیلومتری شهر اهواز کنونی که در گذشته " هرمزاردشیر " یا " هرم شیر " نام داشت واقع شده و در حاشیه مسیر یکی از انشعابات رودخانه کارون به اسم " گرگر " بود که بر اساس اسناد باقی مانده مردم زیادی در آن سکونت داشته اند.

یک سنگ نوشته باستانی که در تخریب این منطقه به وسیله ماشینهای راهسازی از زیر خاک بیرون آمده است

به گزارش خبرنگار مهر این محوطه باستانی که مساحت آن بیش از 150 هکتار است و در آن آثاری همچون دیوارهای خشتی، پایه میز، سنگ‌های یک تکه، پایه آتشدان و همچنین سفالهایی پراکنده منقوش دیده شده است در شرق اهواز در روزهای گذشته بر اثر عملیات تعریض جاده روستایی توسط پیمانکار شرکت نفت دچار آسیب جدی شد.

این باستان شناس با اعلام اینکه تاکنون 3 شهر باستانی خوزستان که در نقشه های تاریخی به آنها اشاره شده ولی محلشان نامعلوم بود را در سالهای 74، 75 و 87 کشف کرده است گفت : من بواسطه پژوهش و تحقیقات فراوان این شهرها را پیدا کردم و در شهر تاریخی أزم هم اگر چه بیشتر آثار و شواهد به جا مانده از دوران اسلامی است اما شواهدی قوی وجود دارد که در دوران پیش از اسلام هم دارای رونق بوده است.

نقشه تاریخی اصطخری، شهر " أزم " با دایره سبز و اهواز(هرم شیر) با دایره قرمز مشخص شده است

فرخ احمدی با اشاره به نقشه به موجود در کتاب "الاقالیم اصطخری" که یکی از قدیمیترین و مستدلترین کتابهای تاریخی جهان اسلام در زمینه جغرافیا است، گفت : در نقشه ای که در کتاب اصطخری وجود دارد و یکی از اسناد معتبر تاریخی و مربوط به یک هزار و 100سال پیش از این است به وضوح محل این شهر با نام أزم در نزدیکی هرم شیر (اهواز کنونی) مشخص شده است.

در نقشه ای که در کتاب اصطخری وجود دارد و یکی از اسناد معتبر تاریخی و مربوط به یک هزار و 100سال پیش از این است به وضوح محل این شهر با نام أزم در نزدیکی هرم شیر (اهواز کنونی) مشخص شده است

فرخ احمدی

اصطخری‌، ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد فارسى‌ اصطخری‌، معروف‌ به‌ کرخى‌، جغرافى‌ دان‌ پر آوازة قرن 4 قمری‌ از اهالى‌ استخر (اصطخر) فارس‌ و از پایه‌گذاران‌ دانش‌ جغرافیا در جهان‌ اسلام‌ بوده که کتاب‌ الاقالیم‌ را به‌ زبان‌ عربى‌ نوشته است.

اصطخری در کتاب الاقالیم‌ در مورد جغرافیای عربستان ٬ شمال آفریقا ٬ خلیج فارس ٬ اندلس ٬ مصر ٬ شام ٬ بیت المقدس ٬ خوزستان ٬ فارس ٬ کرمان ٬ سند ٬ آذربایجان ٬ ارمنستان ٬ طبرستان ٬ دیلم ٬ دریای خزر ٬ خراسان ٬ سیستان ٬ ماوراءالنهر با رسم نوزده نقشه بحث کرده است.

این کارشناس باستانشناسی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از وضعیت پیش آمده گفت : متاسفانه سازمان میراث فرهنگی و دیگر نهادهای ذیربط اهمیت چندانی برای این مسئله قائل نیستند، در صورتی که باید بدانیم این شهرها بخش مهمی از هویت ما هستند و در صورت بی توجهی هویت ما دستخوش آسیبهای جدی خواهد شد.

در این نقشه که مربوط به یک هزار و صد سال پیش است نام خلیج فارس دقیقا با عنوان " بحر فارس " نوشته شده که خود برهان دیگری بر درستی این نام تاریخی دریای نیلگون جنوب ایران است و نشان می دهد که ادعاها و تلاشهای کشورهای حاشیه خلیج فارس برای اطلاق نامهای جعلی بر آن واهی و بی پایه و اساس است.