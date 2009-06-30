جواد نوروزبیگی تهیه کننده این پروژه سینمایی به خبرنگار مهر گفت: امشب اولین سکانس این فیلم با حضور لیلا حاتمی و شهاب حسینی در تئاتر شهر کلید می‌خورد. مسعود رایگان و جمعی از بازیگران تئاترهم در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند. بخش‌هایی از "پرسه در مه" در شمال فیلمبرداری می‌شود.

وی درباره حضور حسینی به طور همزمان در این فیلم و پروژه تلویزیونی "شوق پرواز" گفت: بازی وی در این مجموعه تلویزیونی از اواخر شهریور ماه آغاز می شود به همین دلیل ما با مشکلی روبرو نمی شویم.

در خلاصه داستان "پرسه در مه " آمده است: جوان 30 ساله ای به نام امین در پی نوشتن قطعه موسیقی که آرمان زندگی اش محسوب می‌شود، به دلیل مشکلات زندگی به جایی می‌رسد که تعادل روحی‌اش را از دست می‌دهد.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: ب. توکلی، مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی‌ابیانه، صدابردار: مهدی صالح‌کرمانی، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی، طراح گریم: سعید ملکان، مجری طرح: جواد قلیزاده، مدیر تولید: پیمان شیر‌خانی، تهیه کننده: ج.نوروزبیگی با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

"پابرهنه در بهشت" اولین فیلم بهرام توکلی در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است.