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۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

شرکت سه تیم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی روبوکاپ

شرکت سه تیم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی روبوکاپ

سه تیم روباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی روبوکاپ اتریش شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه ها متشکل از دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های برق، مکانیک و کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند که به صورت مجزا عضوگیری کرده اند و همه آنها عضو مرکز روباتیک دانشجویی این دانشگاه هستند.

مسابقات روبوکاپ از سال 1996 توسط دانشمندان هوش مصنوعی، برق و مکانیک پایه ریزی شده و هر سال در یکی ازکشورهای صنعتی دنیا برگزار می شود.

تیم روبوکاپ دانشگاه صنعتی امیرکبیر تنها تیم دانشگاهی داخلی است که طی 4 سال متوالی ( از سال 2006 ) به این مسابقات راه یافته است.

کد مطلب 904908

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