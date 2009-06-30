شرکت سه تیم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی روبوکاپ

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه ها متشکل از دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های برق، مکانیک و کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند که به صورت مجزا عضوگیری کرده اند و همه آنها عضو مرکز روباتیک دانشجویی این دانشگاه هستند.

مسابقات روبوکاپ از سال 1996 توسط دانشمندان هوش مصنوعی، برق و مکانیک پایه ریزی شده و هر سال در یکی ازکشورهای صنعتی دنیا برگزار می شود.

تیم روبوکاپ دانشگاه صنعتی امیرکبیر تنها تیم دانشگاهی داخلی است که طی 4 سال متوالی ( از سال 2006 ) به این مسابقات راه یافته است.