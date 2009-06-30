278 هزار دستگاه خودرو تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، در سه ماهه اول امسال گروه سایپا با تولید 148333 دستگاه، 53 درصد کل تولید و ایران خودرو با تولید 130300 دستگاه 47 درصد سهم تولید خودرو در شرکتهای تحت پوشش ایدرو را در اختیار داشتند. در این مدت رشد تولید در ایران خودرو 16 درصد و در گروه سایپا 7 درصد بوده است.

شرکت ایران خودرو در این مدت 127549 دستگاه انواع سواری و وانت تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل 16 درصد را نشان می دهد. گروه صنعتی ایران خودرو در سه ماهه نخست امسال همچنین 2751 دستگاه انواع خودرو تجاری تولید کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش داشته است.

در شرکت سایپا هم در همین دوره زمانی 147221 دستگاه انواع سواری و وانت تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال 87 رشدی معادل 8 درصد را نشان می دهد.

تولید انواع خودروهای تجاری نیز در گروه خودروسازی سایپا رشدی 41 درصدی ( 1112 دستگاه) را در مقایسه با سه ماهه نخست سال گذشته داشته است.

دو شرکت ایران خودرو سایپا در سه ماهه اول سال 88 در مجموع 274770 دستگاه انواع خودروی سواری و وانت و 3863 دستگاه انواع خودرو تجاری تولید کرده اند.

در این دوره زمانی در شرکت ایران خودرو پژو 405 با تولید 30819 دستگاه و در شرکت سایپا پراید با 67085 دستگاه بیشترین تیراژ تولید خودروهای سواری را به خود اختصاص دادند.

میزان تولید تندر 90 در سه ماهه نخست امسال در شرکت پارس خودرو ( گروه خودروسازی سایپا) 3472 دستگاه و در شرکت ایران خودرو 1048 دستگاه بوده است که پارس خودرو با کاهش تولید 29 درصدی تندر 90 و ایران خودرو با کاهش تولید 82 درصد تندر 90 در مقایسه با سه ماهه سال 87 مواجه بوده اند.