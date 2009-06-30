98.5 درصد اراضی دولتی در ایلام سنددار شده است

شهریار کناریوند در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: استان ایلام از استانهای پیشرو در زمینه سند مالکیت اراضی دولتی و منابع ملی است به طوری که تاکنون برای 98.5 درصد این اراضی سند مالکیت صادر شده است.

وی بیان داشت: در سال جاری تعداد پرونده های تشکیلی ثبت اسناد در استان ایلام دو برابر شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه تعداد پرونده های تشکیل ثبت اسناد در استان ایلام در سال جاری 115 مورد بوده است، خاطرنشان کرد: این رقم در سال گذشته 57 مورد بوده است.

کناریوند عنوان کرد: بیشتر پرونده های تشکیل ثبت اسناد در این استان بدهکاران بانکی، وصول مهریه و صدور چک بلامحل است.

این مسئول یادآور شد: سال گذشته در مجموع هفت هزار و 448 جلد سند مالکیت روستایی و شهری در استان ایلام صادر شده و سال جاری نیز تاکنون 948 جلد سند مالکیت در این استان صادر شده است.

کناریوند کل درآمدهای ناشی از صدور سند در سال گذشته را 10 میلیارد و 660 میلیون ریال عنوان کرد.