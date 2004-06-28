هيچ اقدامي براي بازگشت اراضي فروخته شده آزاد راه تهران - شمال نمي توانيم انجام دهيم

دكتر يوسف حجت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" با اعلام اين مطلب افزود: گزارش سازمان بازرسي در خصوص واگذاري ميليون ها متر مربع از اراضي اطراف بزرگراه تهران - شمال به عنوان هزينه ساخت آن به شركت مجري طرح صحت دارد و سازمان محيط زيست نيز از دو سال پيش با انجام يكسري اقدامات فقط توانست با گذراندن مصوبه اي در دولت از واگذاري بيشتر جلوگيري كند.

وي افزود: بدنبال اين اقدام مقرر شد ادامه ساخت بزرگراه با استفاده از دريافت وام فاينانس از كشور چين صورت گيرد.

به گفته معاون سازمان حفاظت محيط زيست دولت برگشت زمين هاي واگذار شده را غير ممكن اعلام كرد و ميحط زيست نيز فقط قادر به ممانعت از فروش بيشتر است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا سازمان محيط زيست از تغيير كاربري اراضي جنگلي فروخته شده به تاسيسات صنعتي و شهرك هاي مسكوني جلوگيري نمي كند ، تصريح كرد: در دولت مطرح شد كه زمين هاي داراي كاربري جنگلي و مرتعي تغييركاربري داده نشود و تاكنون نيز اطلاع جديدي مبني بر تغيير كاربري اين اراضي دريافت نكرديم.

وي اضافه كرد: متاسفانه يكي از مشكلات اصلي ساخت و ساز غير قانوني در بيرون از شهرها و داخل شهر به دليل اين است كه مرجع كنترل كننده ساخت و سازها خود از صدور مجوز ساخت يا افزايش سطح زير بنا سود مي برد.

دكتر حجت در پايان بخشداري ها را عامل اصلي افزايش ساخت و سازهاي غير قانوني در خارج از شهرها مانند منطقه كلاردشت، سواحل درياي خزر ، جاجرود، بزرگراه تهران - شمال ، اوشن فشم و عيره دانست و تصريح كرد: متاسفانه بخشداري ها به خاطر كسب سود و درآمد بيشتر اجازه ساخت و ساز در اين مكان ها را صادر مي كنند.