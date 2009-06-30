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۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۵

در استان مرکزی؛

یک میلیارد ریال در هزینه دستگاه های اجرایی صرفه جویی شده است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر فناوری و ارتباطات استانداری استان مرکزی گفت: با مکاتبات بدون کاغذ (IT) در خرداد ماه امسال یک میلیارد و 440 میلیون ریال در هزینه دستگاه های اجرایی صرفه جویی شده است.

محمد کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک متوسط هزینه ارسال هر نامه اداری توسط اداره پست را چهار هزار ریال عنوان کرد و افزود: در خرداد ماه امسال، 36 هزار نامه بدون استفاده از کاغذ از طریق سامانه رایانه ای شبکه دولت در این استان مراوده شده است.

وی اضافه کرد: کاهش هزینه ‌ها، سرعت، دقت و ایمنی بالای مکاتبات اداری میان دستگاه‌ ها از جمله ویژگی‌ های استفاده از مکاتبات بدون کاغذ است و تلاش می ‌شود استفاده از این شبکه برای دیگر واحدها و دستگاه‌ های مستقر در استان انجام شود.

وی افزود: 70 دستگاه اجرایی استان مرکزی اکنون به شبکه دولت متصل است که بخشی از دستگاه‌ ها به دلایل مختلف به خوبی از آن استفاده نکرده ولی برخی دیگر بر اساس رعایت استانداردهای ابلاغ شده از این امکانات استفاده کرده اند.

کردی از برنامه های امسال این کارگروه را سرعت بخشی و آموزش، دستگاه های اجرایی در راستای استفاده از ظرفیت مکاتبات بدون کاغذ عنوان کرد و گفت: اعتبارات ابلاغی فصل فناوری و ارتباطات استان مرکزی در سال گذشته، پنج میلیارد و 407 میلیون ریال بوده که این میزان اعتبار بین 21 دستگاه اجرایی توزیع شد.

وی با بیان اینکه دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار نیز سال گذشته برای ایجاد شبکه دولت بین ادارات شهرستانی توزیع شده است، تصریح کرد: امسال در حوزه فناوری و اطلاعات 96 میلیارد و920 میلیون ریال اعتبار، برای 322 طرح فناوری در 50 دستگاه اجرایی پیشنهاد شده است.

کردی با تاکید بر اینکه از این میزان اعتبار پیشنهادی، تنها پنج میلیارد ریال تخصیص شده است اضافه کرد: این اعتبار به نسبت بین حوزه شهرستانها، ادارات کل و مدیریت شبکه دولت توزیع می شود و 80 درصد از اعتبارات ابلاغی نیز به طرح های فناوری شهرستانها اختصاص داده شده است.

کد مطلب 905078

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