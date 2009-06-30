هشت هزار خانوار ایلامی با بحران کم آبی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شاپور پولادی ظهر سه شنبه در بازدید از روستاهای استان ایلام گفت: در حال حاضر هشت هزار خانوار ایلامی در 150 روستای استان ایلام با کمبود و بحران کم آبی شدید مواجه هستند.

وی بیان داشت: خشکسالی در استان ایلام طی سال جاری نیز تداوم داشته است و افزایش منابع مالی از سوی مسئولان وزارت نیرو جهت حل مشکلات کم آبی و خشکسالی مناطق مختلف استان ایلام ضروری است.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری تنها 9 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای تامین آب روستاهای استان ایلام اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: باتوجه به بحرانهای کم آبی و خشکسالی در استان ایلام این رقم باید بیش از این مقدار باشد.

پولادی عنوان کرد: در دیدار با وزیر نیرو مقرر شده است که از محل اعتبارات خشکسالی، اعتبارهای مطلوبی برای تامین آب روستاهای استان ایلام اختصاص یابد.

این مسئول یادآور شد: حداقل این اعتبار 50 میلیارد ریال است.