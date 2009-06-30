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۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۶

6 مرکز مخابرات استان تهران توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید چمران، پاسداران، سید الشهداء(ع)، شهید منتظری، ساوجبلاغ در شهر تهران و خاتم الانبیا در شهرستان کرج از تاریخ دهم تیرماه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های 6650 الی 6655 در محدوده خیابانهای خارک، یکم دریای نو، حبیب اللهی، همایون شهر جنوبی و در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های 2254 الی 2259، 2276 الی 2278 خیابان پاسداران، مهستان سوم و دوم، نیستان دهم، شهید محسنیان و در مرکز مخابرات سید الشهدا با پیش شماره های 5513، 5514 ، 5570  الی 5579 در محدوده خیابانهای ربیعی ( داوودی)، قاسم فرهنگ،  ابراهیم حسینی ( سلیمانی) و در مرکز خاتم الانبیا کرج با پیش شماره های 660 الی 663 در محدوده جاده ملارد حد فاصل شهرک منظریه به انتهای بلوار بهار آزادی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

با انجام عملیات برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید منتظری از ساعت 16 به مدت 4 ساعت و در مرکز مخابرات ساوجبلاغ از ساعت 12 به مدت 2 ساعت دچار اختلال می شود.

کد مطلب 905193

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