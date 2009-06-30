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۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۵۶

جلالی:

روشهای سنتی اداره شهر پاسخگو نیست

روشهای سنتی اداره شهر پاسخگو نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: پدر IT ایران گفت: تنها راه رهایی از مشکلات شهری را ورود به شهر الکترونیکی بوده زیرا با روشهای سنتی شهر را اداره کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر جلالی عصر سه شنبه در جلسه راهکارهای ایجاد شهر الکترونیک در شورای شهر گرگان گفت: با الکترونیکی شدن کارها، بسیاری از مردم برای انجام کارهای روزمره به داخل شهرها نمی آیند و مشکلات ترافیکی و شهری کمتری به وجود می آید.

وی اظهار داشت: در ابتدا ورود به شهر الکترونیکی سخت است اما شورای شهر و شهرداری باید فرهنگ آن را ایجاد کنند و آموزشهای لازم را برای این کار برگزار نمایند.

جلالی خاطرنشان کرد: هم اینک بخشی از خدمات کشور الکترونیکی است و شورای شهر باید برای آنان که نمی توانند این کارها را انجام دهند، فکری کند.

وی  بیان داشت: در شهر الکترونیکی باید جهانی بیندیشیم و محلی عمل کنیم به طوریکه به هیچ یکی از ارزشها خدشه ای وارد نمی شود و می توان از امکانات به خوبی استفاده کرد.

به گفته جلالی، جامعه اطلاعاتی را اولین بار، پیامبر(ص) نقل کردند و به جایی گفته می شود که تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات برای همگان در دسترس باشد.

وی، آموزش شهروندی، ارتقا بهداشت، مشارکتهای اجتماعی و تجارت را از ارکان اصلی شهر الکترونیک نام برد و افزود: شهروند الکترونیکی نیز کسی است که تمام امور جاری زندگی خود نظیر آب، برق، گاز، مطالعه کتاب، ثبت نام کنکور و سایر را از بسته ملی شهر الکترونیک و اینترنت فراهم می کند و تمام دوره های زندگی را الکترونیکی می کند.

پدرIT  ایران، شهروند الکترونیکی شدن را کاری سخت بیان کرد و گفت: در حال حاضر تمام دنیا، الکترونیکی شده و برای رهایی از مشکلات باید روزی تصمیم بگیریم که در گرگان نیز، شهر الکترونیکی ایجاد کنیم.

استاد و صاحب نظر فناوری اطلاعات کشور افزود: نیازهای امروز بشر نیاز به اطلاعات، ارتباطات، زندگی اجتماعی، زندگی مجازی، پذیرش ریسک بیشتر و تصمیم گیری آگاهانه و ارتقای علمی است.

وی گفت: دنیای آینده، دنیای مجازی سه بعدی است و نیازمندیهای شهر الکترونیکی در جهان آینده، امنیت، قابلیت جابجایی، توسعه پذیری و مدیریت می باشد.

جلالی عنوان کرد: شورای شهر گرگان باید مشاوره های لازم را برای ایجاد شهر الکترونیکی کسب کند و از توانمندیهای استان استفاده کند و در این راستا دانشگاه گلستان می تواند بانی این کار شود.

وی تاکید کرد: همچنین شورایی برای ایجاد شهر الکترونیکی در استان، تشکیل و سند راهبردی شهر الکترونیکی ایجاد شود و شهر الکترونیکی تهران را مد نظر قرار داده تا همپای آن، شهر خود را رشد دهیم.

وی اظهار داشت: شهر الکترونیکی به صورت پروژه در سند راهبردی فناوری و شورای فناوری استان مطرح و مصوب شود و در مراحل بعدی شورای راهبردی استان بر آن نظارت کند تا راه اندازی شود.

این استاد دانشگاه افزود: راه دوم برای ایجاد شهر الکترونیکی در گرگان این است که شهروند الکترونیک را جدی بگیریم و از مراکز اجتماعات موجود مرتب استفاده کنیم و از جوانان توانمند برای آموزش خانواده ها و سایرین استفاده شود و شورای شهر حرکتهای فرهنگی را ایجاد کند.

جلالی یادآورشد: زیرساختهای ایجاد شهر الکترونیکی تا حدودی در گرگان فراهم است و تنها به این دلیل که مسئولان نظام هم باید در این زمینه تصمیم بگیرند، کار سخت می شود اما اراده آن باید به وجود آید و آن را جدی تلقی کنیم.

کد مطلب 905198

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