روشهای سنتی اداره شهر پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر جلالی عصر سه شنبه در جلسه راهکارهای ایجاد شهر الکترونیک در شورای شهر گرگان گفت: با الکترونیکی شدن کارها، بسیاری از مردم برای انجام کارهای روزمره به داخل شهرها نمی آیند و مشکلات ترافیکی و شهری کمتری به وجود می آید.

وی اظهار داشت: در ابتدا ورود به شهر الکترونیکی سخت است اما شورای شهر و شهرداری باید فرهنگ آن را ایجاد کنند و آموزشهای لازم را برای این کار برگزار نمایند.

جلالی خاطرنشان کرد: هم اینک بخشی از خدمات کشور الکترونیکی است و شورای شهر باید برای آنان که نمی توانند این کارها را انجام دهند، فکری کند.

وی بیان داشت: در شهر الکترونیکی باید جهانی بیندیشیم و محلی عمل کنیم به طوریکه به هیچ یکی از ارزشها خدشه ای وارد نمی شود و می توان از امکانات به خوبی استفاده کرد.

به گفته جلالی، جامعه اطلاعاتی را اولین بار، پیامبر(ص) نقل کردند و به جایی گفته می شود که تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات برای همگان در دسترس باشد.

وی، آموزش شهروندی، ارتقا بهداشت، مشارکتهای اجتماعی و تجارت را از ارکان اصلی شهر الکترونیک نام برد و افزود: شهروند الکترونیکی نیز کسی است که تمام امور جاری زندگی خود نظیر آب، برق، گاز، مطالعه کتاب، ثبت نام کنکور و سایر را از بسته ملی شهر الکترونیک و اینترنت فراهم می کند و تمام دوره های زندگی را الکترونیکی می کند.

پدرIT ایران، شهروند الکترونیکی شدن را کاری سخت بیان کرد و گفت: در حال حاضر تمام دنیا، الکترونیکی شده و برای رهایی از مشکلات باید روزی تصمیم بگیریم که در گرگان نیز، شهر الکترونیکی ایجاد کنیم.

استاد و صاحب نظر فناوری اطلاعات کشور افزود: نیازهای امروز بشر نیاز به اطلاعات، ارتباطات، زندگی اجتماعی، زندگی مجازی، پذیرش ریسک بیشتر و تصمیم گیری آگاهانه و ارتقای علمی است.

وی گفت: دنیای آینده، دنیای مجازی سه بعدی است و نیازمندیهای شهر الکترونیکی در جهان آینده، امنیت، قابلیت جابجایی، توسعه پذیری و مدیریت می باشد.

جلالی عنوان کرد: شورای شهر گرگان باید مشاوره های لازم را برای ایجاد شهر الکترونیکی کسب کند و از توانمندیهای استان استفاده کند و در این راستا دانشگاه گلستان می تواند بانی این کار شود.

وی تاکید کرد: همچنین شورایی برای ایجاد شهر الکترونیکی در استان، تشکیل و سند راهبردی شهر الکترونیکی ایجاد شود و شهر الکترونیکی تهران را مد نظر قرار داده تا همپای آن، شهر خود را رشد دهیم.

وی اظهار داشت: شهر الکترونیکی به صورت پروژه در سند راهبردی فناوری و شورای فناوری استان مطرح و مصوب شود و در مراحل بعدی شورای راهبردی استان بر آن نظارت کند تا راه اندازی شود.

این استاد دانشگاه افزود: راه دوم برای ایجاد شهر الکترونیکی در گرگان این است که شهروند الکترونیک را جدی بگیریم و از مراکز اجتماعات موجود مرتب استفاده کنیم و از جوانان توانمند برای آموزش خانواده ها و سایرین استفاده شود و شورای شهر حرکتهای فرهنگی را ایجاد کند.

جلالی یادآورشد: زیرساختهای ایجاد شهر الکترونیکی تا حدودی در گرگان فراهم است و تنها به این دلیل که مسئولان نظام هم باید در این زمینه تصمیم بگیرند، کار سخت می شود اما اراده آن باید به وجود آید و آن را جدی تلقی کنیم.