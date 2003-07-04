به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس كميته جسـتجـوي مـفقـوديـن ستـاد كل نيروهاي مسلح در باره آخرين وضع پيگيـري جستجوي پيكر پاك شهيدان در داخل خاك عراق گفت: ما از طريق كميتههاي مـردمـي كـه در عراق براي ساماندهي به امور مـردم مصيبـت ديده تشكيل شده توانسته ايم 165پيكـر را در چند نقطه مرزي تحويل بگيريم .
سردار باقرزاده در باره مشخصات شهيداني كه قرار است در ايام فاطميه تشييع شونـد گفـت : 75 پيكر داراي هويت و 225 پيكر ديگر گـمنـام هستند.
براساس برنامه ريزي صورت گرفته ، مراسم سوگواري به مدت سه شب در روزهاي بيستم تا 22 تيرماه در مـصلـي بزرگ امام خميني (ره) با نام ميثاق با فدائيان فاطمه(س) برگزار ميشود.
همزمان با ايام سوگـواري صـديقـه طاهره حضرت فاطمه زهرا(س)
پـيكـر پــاك و مطهر 300 تن از شهداي دفاع مقدس در تهران تشييع مي شود
همزمان با ايام سوگـواري صـديقـه طاهره حضرت فاطمه زهرا(س) پـيكـر پــاك و مطهر 300 تن از شهداي دفاع مقدس در تهران تشييع خواهد شد .
به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس كميته جسـتجـوي مـفقـوديـن ستـاد كل نيروهاي مسلح در باره آخرين وضع پيگيـري جستجوي پيكر پاك شهيدان در داخل خاك عراق گفت: ما از طريق كميتههاي مـردمـي كـه در عراق براي ساماندهي به امور مـردم مصيبـت ديده تشكيل شده توانسته ايم 165پيكـر را در چند نقطه مرزي تحويل بگيريم .
نظر شما