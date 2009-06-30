هفت کیلومتر به طول مسیر قطار شهری کرج افزوده می شود

نادر رضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مسیر خط دو قطار شهری کرج و حومه 27 کیلومتر بوده و با این مصوبه هفت کیلومتر به طول آن اضافه شد.

وی افزود: طبق این مصوبه 3.5 کیلومتر خط بعد از ایستگاه شهرداری ملارد و 3.5 کیلومتر نیز به انتهای ایستگاه کمالشهر افزوده شد، همچنین برای این مسیر شش ایستگاه نیز در نظر گرفته شده است که چهار ایستگاه در ملارد و دو ایستگاه در کمالشهر احداث می شود.

نوری خاطرنشان کرد: با توجه به مطالعات انجام شده افزایش هفت کیلومتری طول خط دو قطار شهری کرج و حومه دارای توجیه های لازم فنی و اقتصادی است.

وی یادآور شد: خط دو قطار شهری کرج و حومه به طول حدود 34 کیلومتر از ملارد آغاز و تا کمالشهر ادامه دارد و مطالعات طراحی و اجرای آن توسط متخصصان ایرانی صورت پذیرفته است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین حفاری تحکیم خط فوق الذکر از دانشگاه تربیت معلم تا میدان شهید آجرلو انجام شده است و کارگاههای آن در حد فاصل میدان شهید آجرلو تا میدان امام حسین، در ملارد و کمالشهر نیز فعال است.

خط دو قطار شهری کرج و حومه طولانی ترین خط مترو کشور است که سه شهر را به هم ارتباط می دهد.