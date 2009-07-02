آبهای زیرسطحی مسجد تاریخی امام (ره) کرمان را تهدید می کند

کارنما در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل ادامه روند با لا امدن سطح آبهای زیر زمینی در بافت قدیم شهر کرمان که مرکز تجمع آثار تاریخی شهر است مراکز تاریخی از جمله مسجد چند صد ساله امام خمینی(ره) در معرض تخریب قرار گرفته است.

وی افزود: اگر آب های زیرسطحی بافت قدیم کرمان کنترل نشود آثار تاریخی موجود در این منطقه شامل بازار، مسجد جامع و مسجد امام (ره) طی دو تا سه سال آینده دچار مشکل می شوند.

وی به بالا آمدن آب های زیر سطحی در مسجد تاریخی جامع کرمان نیز اشاره کرد و افزود: به وسیله دو پمپ، آبهای موجود در این مسجد بصورت شبانه روزی تخلیه می شود.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان اضافه کرد: وضعیت موجود بافت قدیم کرمان در سطح ملی مطرح شده است و حل این مشکل نیز همت ملی را می طلبد.

کارنما یادآور شد: اعتبار بالایی برای رسیدگی به وضع آبهای موجود در بافت قدیم کرمان پیش بینی شده است.

مسجد امام (ره) (ملک)، از نوع مساجد چهار ایوانی و یکی از بزرگ‌ترین مسجدهای کرمان است سابقه تاریخی این بنا به قرن پنجم هجری (عصر سلجوقی ) می‌رسد.

