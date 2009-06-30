ابومازن با الدویک دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این برای نخستین بار از سال 2007 و پس از پیروزی حماس در نوار غزه است که ابومازن با یک مسئول حماس بطور مستقیم دیدار می کند.

عزیز الدویک عضو بلندپایه حماس از سه سال پیش در زندان های رژیم صهیونیستی گرفتار بود و به تازگی آزاد شد.

ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان در این دیدار بر ابقای موضوع اسرای فلسطینی در راس تمامی مسائل تاکید کرد و افزود: سازش با اسرائیل تا زمانی که تمام اسرا آزاد نشوند، تحقق نمی یابد.

همچنین عزیز الدویک با اشاره به لزوم یکپارچگی و وحدت گروه های فلسطینی اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار می گیرم.

این دیدار در حالی برگزار شد که گمانه زنی های فراوانی در زمینه امکان ایجاد وحدت و صلح میان دو گروه فلسطینی حماس و فتح وجود داشت.

از سوی دیگر ابومازن روز گذشته در جمع خبرنگاران، از سرگیری مذاکرات با رژیم صهیونیستی را به توقف شهرکسازی در کرانه باختری و پذیرش راه حل دو دولتی توسط این رژیم منوط دانسته بود.