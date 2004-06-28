ايران رامسفلد را يك جنايتكار جنگي مي داند

رامسفلد كه سخنان وي پيوسته مورد تمسخر رسانه هاي جهان قرار مي گيرد مدعي شد كه ايران حقايق زيادي پيرامون فعاليت هسته اي خود پنهان كرده است.
وي كه با شبكه انگليسي بي بي سي دراستانبول سخن مي گفت ادعا كرد كه ايران زماني پناهگاه سران القاعده بوده ودرجهت گسترش تروريسم به حزب الله لبنان كمك مي كند.
همزمان با اين اظهارات روزنامه آمريكايي واشنگتن پست به نقل ازكمسيون تحقيق 11 سپتامبرنوشت كه شبكه تروريستي القاعده روابط دامنه داري با عراق وايران ونيزحزب الله لبنان داشتهاست.
اگرچه اظهارات دونالد رامسفلد در اين شرايط خاص " مصرف داخلي " دارد اما براي آشكار شدن حقايق پرداختن به چند موضوع ضروري است.
بيش ازهرچيز شخص رامسفلد صلاحيت اظهارنظر پيرامون مسائل هسته اي ايران را ندارد زيرا آزانس انرژي هسته اي يگانه مرجع جهاني است كه مي تواند دراين زمينه اظهار نظر كند.
ازطرفي ديگر دونالد رامسفلد كه روابط وي با لابي صهيونيستي بركسي پوشيده نيست درحقيقت ازاين لابي براي تحت فشار قرار دادن ايران كسب تكليف مي كند زيرا اگر وزير دفاع آمريكا حقيقتا نگران گسترش سلاح هاي هسته اي است چرا در مورد وجود بيش از 250 كلاهك هسته اي اسرائيل كه امنيت جهان را دچار مخاطره مي سازد هيچگونه اظهار نظري نمي كند.
مساله ديگري كه صلاحيت وزير دفاع آمريكا را در مسائل منطقه مورد ترديد قرارمي دهد صدورددستور شكنجه زندانيان ابو غريب عراق است كه موجب شد دونالد رامسفلد به منفورترين شخصيت جهاني پس ازهيتلر تبديل شود.
از سوي ديگر وزير دفاع آمريكا كه بي لياقتي خود را در اداره جنگ درعراق ثابت كرد، باعث شد تا در طول 14 ماه گذشته بيش از 800 سرباز آمريكايي بيهوده جان خود را درعراق از دست بدهند.
اكنون ملتهاي جهان سوال مي كنند كه رامسفلد چگونه مي تواند امنيت را درعراق برقرارسازد درحالي كه از تامين امنيت سربازان خود كه هرروزتعداد زيادي از آنان توسط گروههاي تروريستي كشته مي شوند، عاجز مانده است.
ازطرفي ديگردونالد رامسفلد در سال 1984 درزمان رياست جمهوري ريگان درجريان ملاقات هاي مكرربا صدام حسين ديكتاتور مخلوع عراق وي را به استفاده گسترده از سلاح شيميايي عليه ملت ايران تشويق كرد.
درحقيقت ملت ايران حق دارد كه ازدادگاه بين المللي جنايات جنگي بخواهد تا رامسفلد را بدليل كمك به صدام براي ارتكاب جنايات جنگي بي شمار عليه مردم ايران تحت تعقيب قرار دهد.
درمورد اتهام مربوط به همكاري ايران با القاعده، وزير دفاع آمريكا بخوبي مي داند كه القاعده وايران اساساهيچگاه در يك نقطه تلاقي نخواهند كرد زيرا عناصراين مجموعه تروريستي اكنون درعراق با هدف كشتن شيعيان فعاليت دارند و تاكنون چندين انفجار عليه اماكن مقدس شيعيان انجام داده اند.
بنابراين اظهارات اخير رامسفلد اولا بخاطر شكست مكرر نيروهاي آمريكايي در برابر گروههاي تروريستي درعراق وثانيا ايجاد فضاي تنش آميز در جهان عليه ايران و سرانجام بهره برداري تبليغاتي براي انتخابات آينده رياست جمهوري آمريكا صورت مي گيرد وجاي اينگونه اظهارات در صفحات طنزمجله هاي جهان مي باشد.
