ايران رامسفلد را يك جنايتكار جنگي مي داند

رامسفلد كه سخنان وي پيوسته مورد تمسخر رسانه هاي جهان قرار مي گيرد مدعي شد كه ايران حقايق زيادي پيرامون فعاليت هسته اي خود پنهان كرده است .

وي كه با شبكه انگليسي بي بي سي دراستانبول سخن مي گفت ادعا كرد كه ايران زماني پناهگاه سران القاعده بوده ودرجهت گسترش تروريسم به حزب الله لبنان كمك مي كند

همزمان با اين اظهارات روزنامه آمريكايي واشنگتن پست به نقل ازكمسيون تحقيق 11 سپتامبرنوشت كه شبكه تروريستي القاعده روابط دامنه داري با عراق وايران ونيزحزب الله لبنان داشته

اگرچه اظهارات دونالد رامسفلد در اين شرايط خاص " مصرف داخلي " دارد اما براي آشكار شدن حقايق پرداختن به چند موضوع ضروري است

بيش ازهرچيز شخص رامسفلد صلاحيت اظهارنظر پيرامون مسائل هسته اي ايران را ندارد زيرا آزانس انرژي هسته اي يگانه مرجع جهاني است كه مي تواند دراين زمينه اظهار نظر كند

ازطرفي ديگر دونالد رامسفلد كه روابط وي با لابي صهيونيستي بركسي پوشيده نيست درحقيقت ازاين لابي براي تحت فشار قرار دادن ايران كسب تكليف مي كند زيرا اگر وزير دفاع آمريكا حقيقتا نگران گسترش سلاح هاي هسته اي است چرا در مورد وجود بيش از 250 كلاهك هسته اي اسرائيل كه امنيت جهان را دچار مخاطره مي سازد هيچگونه اظهار نظري نمي كند

مساله ديگري كه صلاحيت وزير دفاع آمريكا را در مسائل منطقه مورد ترديد قرارمي دهد صدورددستور شكنجه زندانيان ابو غريب عراق است كه موجب شد دونالد رامسفلد به منفورترين شخصيت جهاني پس ازهيتلر تبديل شود

از سوي ديگر وزير دفاع آمريكا كه بي لياقتي خود را در اداره جنگ درعراق ثابت كرد، باعث شد تا در طول 14 ماه گذشته بيش از 800 سرباز آمريكايي بيهوده جان خود را درعراق از دست بدهند

اكنون ملتهاي جهان سوال مي كنند كه رامسفلد چگونه مي تواند امنيت را درعراق برقرارسازد درحالي كه از تامين امنيت سربازان خود كه هرروزتعداد زيادي از آنان توسط گروههاي تروريستي كشته مي شوند، عاجز مانده است

ازطرفي ديگردونالد رامسفلد در سال 1984 درزمان رياست جمهوري ريگان درجريان ملاقات هاي مكرربا صدام حسين ديكتاتور مخلوع عراق وي را به استفاده گسترده از سلاح شيميايي عليه ملت ايران تشويق كرد

درحقيقت ملت ايران حق دارد كه ازدادگاه بين المللي جنايات جنگي بخواهد تا رامسفلد را بدليل كمك به صدام براي ارتكاب جنايات جنگي بي شمار عليه مردم ايران تحت تعقيب قرار دهد

درمورد اتهام مربوط به همكاري ايران با القاعده، وزير دفاع آمريكا بخوبي مي داند كه القاعده وايران اساساهيچگاه در يك نقطه تلاقي نخواهند كرد زيرا عناصراين مجموعه تروريستي اكنون درعراق با هدف كشتن شيعيان فعاليت دارند و تاكنون چندين انفجار عليه اماكن مقدس شيعيان انجام داده اند

بنابراين اظهارات اخير رامسفلد اولا بخاطر شكست مكرر نيروهاي آمريكايي در برابر گروههاي تروريستي درعراق وثانيا ايجاد فضاي تنش آميز در جهان عليه ايران و سرانجام بهره برداري تبليغاتي براي انتخابات آينده رياست جمهوري آمريكا صورت مي گيرد وجاي اينگونه اظهارات در صفحات طنزمجله هاي جهان مي باشد

