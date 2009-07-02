پنج شهرستان استان فارس کانون پرورش فکری ندارند

مجتبی حق پرست در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: شهرستانهای خنج، پاسارگاد، سپیدان، قیر و کارزین و رستم پنج شهرستانی بوده که فاقد کانون پرورش فکری هستند.

وی ادامه داد: همچنین فقط چهار مورد از شهرهای استان فارس از قبیل خرامه، زرقان، وراوی و گله دار کانون پرورش فکری کودکان دارند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان فارس در این خصوص اظهار داشت: طی این سالها موفق شدیم در برخی از شهرستانها و شهرهای استان کانون پرورش فکری را دایر کنیم اما طی این مدت بازهم شهرستانها و شهرهای دیگری نیز به استان فارس اضافه شده اند که این امر باعث شد که هنوز پنج شهرستان دیگر فارس فاقد کانون باشند.

به گزارش مهر، مقارن آذر ماه سال 87 مدیر کانون پرورش فکری کودکان در انتقاد به عدم همکاری ارگانها اعلام کرده بود که 66شهر استان فارس فاقد کانون هستند.

برنامه های تابستانه کانون/ اجرای 45 برنامه فرهنگی،ادبی و هنری

حق پرست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای ایام تابستان نیز بیان کرد: فعالیتهای عمومی کانون امسال نیز مانند فصلهای گذشته دنبال می شود که هم در شهرستانها و روستاها مراکز سیار و ثابت کانون وجود دارد که مراتب را اجرایی می کنند.

وی با بیان اینکه فعالیتهای مراکز به طور عمده فرهنگی است، افزود: در مجموع 45 نوع برنامه فرهنگی، ادبی و هنری در کانون پرورش فکری کودکان پیش بینی شده که شامل 30نوع فعالیت فرهنگی شامل قصه گویی، روخوانی کتاب و...، 10نوع فعالیت هنری از قبیل سفال و نقاشی و پنج نوع فعالیت ادبی نظیر کارگاه شعر و ادب است.