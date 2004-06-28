5 تيم جديددرليگ هاي تكواندو

به گزارش خبرنگار "مهر" طبق اعلام قبلي كميته مسابقات ليگ نوجوانان ايران جام آينده سازان قراربود با حضور20تيم دردوگروه 10 تيمي انجام برگزارشود ولي با اعلام آمادگي چهار تيم جديد اين مسابقات با شركت 24 تيم دردوگروه 12 تيمي انجام مي شود كه درپايان 4 تيم اول درگروه به مرحله دوم و 4 تيم دوم به جام حذفي راه پيدا خواهند كرد.

همچنين تيم ملوان كه درچند سال گذشته حضورمستمري درليگ برترداشت و تاكنون براي حضوردرفصل جديد اين مسابقات اعلام آمادگي نكرده بود براي شركت دراين مسابقات اعلام آمادگي نمود . اين مسابقات نيزدردوگروه 9 تيمي با شركت 18 تيم برگزار خواهد شد.

تيم هاي شهرداري كرج، صنعت نفت اهواز، هيات تكواندو كردستان و قصرشيرين 4 تيمي هستند كه درجام آينده سازان شركت خواهند كرد. اين رقابت ها روز 21 تير ماه به ميزباني باشگاه پاس به طورهمزمان آغازخواهد شد.