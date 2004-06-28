۸ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۵

ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با شهروندان

اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در پي ديدارهاي مردمي از مناطق ، چهارشنبه دهم تيرماه با حضوردر مناطق 1 ، 5 و 11 از ساعت 30/8 الي 30/12 با شهروندان مناطق مذكور ديدار خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي و بين الملل شوراي اسلامي شهر تهران ، مهندس اميررضا واعظي آشتياني خزانه دار و عضو هيات رييسه شورا در منطقه 1 ،  دكتر نسرين سلطانخواه عضو هيات رييسه و منظر خير حبيب اللهي  عضو كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا در منطقه 5 با شهروندان ديدارخواهند داشت.

همچنين حبيب كاشاني معاونت امور اداري و اجرايي و عضو كميسيون فرهنگي  اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر در منطقه 11 با شهروندان ديداردارد.

بنابر اين گزارش شهروندان مناطق مذكور جهت ثبت نام ديدار با اعضا مي توانند به روابط عمومي هاي شهرداريهاي  مذكور مراجعه نمايند.

کد مطلب 90546

