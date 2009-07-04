ثبت بیش از 34 هزار ازدواج و 8500 طلاق در فصل بهار

سید احمد قشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: طی سه ماه گذشته 8 هزار و 484 واقعه طلاق به ثبت رسیده است که 3 هزار و 298 مورد آن در خردادماه روی داده است.

به گفته رئیس سازمازن ثبت احوال استان تهران طی فصل بهار، 49 هزار و 109 نوزاد به دنیا آمده اند که 25 هزار و 307 نفر آنها پسر و 23 هزار و 812 نوزاد دیگر دختر هستند.

قشمی با اشاره به اینکه در ازای هر 100 دختر 106 پسر متولد شده اند ادامه داد: در واقع در هر شبانه روز 528 نوزاد به دنیا آمده و 158 نفر نیز فوت کرده اند و به عبارتی دیگر در هر ساعت 22 تولد و 7 وفات در شهر تهران رخ داده است.

رئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه 14 هزار و 697 شهروند تهرانی طی سه ماه گذشته فوت کرده اند، گفت: 4 هزار و 848 مورد از آن در خردادماه به ثبت رسیده است.