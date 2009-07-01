به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست هادی سیف با اشاره به اینکه حدود ربع قرن با زنده‌یاد صنعتی زندگی کرد، گفت: از پس مرگ غریبانه بزرگ استاد نقاش و مجسمه‌ساز خاکم آقاسیدعلی‌اکبر صنعتی بی‌گزافه و اغراق،‌ همه گاه در این اندیشه و خیال بودم که باری نزدیک به ربع قرن زندگی در کنار آقا و معاشرت‌های مکرر، شرحی را به رشته تحریر درآورم از ناگفته‌ها و ناشنیدنی‌هایی از زبان آن مرد مردستان.

وی افزود: آقا می‌گفت گاهی فکر می‌کنم اگر من هم مثل دیگران از کودکی زندگی رو به راهی داشتم و غم نانی نداشتم بسا امروز آدمی بودم بی‌‌خیال و مرفه با خاطراتی خوش و ناخوش از عمری به بیهودگی طی شده و به عبث رفته از کف. چون نادارم آزاد‌ه‌ام،‌ بی‌خیال جنگ وارثان.

سیف با اشاره به اینکه صنعتی همواره حقیقت را بیان می‌کرد و در زندگی‌اش سادگی و بی‌آرایشی بسیار آشکار بود،‌ گفت: آقا هنرمندی متواضع بود و از واژه استاد رنجور می‌شد. زیرا معتقد بود زمانی این واژه به کمال‌الملک نسبت داده می‌شد. ولی حالا از منزلتش کاسته شده و به هر کسی استاد می‌گویند. زنده‌یاد صنعتی پیرامون نقاشی معاصر سخت دلواپس بود و نگران از آینده میراثی که به قول خودش چند و چندین بار عالمگیر شده بود و سبب ساز حیرت جهانیان.

وی تأکید کرد: آقا می‌گفت من نمی‌دانم نسل نقاش معاصر ایران چقدر از پیشینه نقاشی خاک و دیارشان آگاه هستند. آیا از مکتب شیراز،‌ قزوین، تبریز و اصفهان آگاه هستند؟ اگر مطلع هستند و چنین شیفته مکاتب غریبه فرنگی ذوق و استعدادشان را نثار می‌کنند جای تأسف دارد. اگر آگاهی ندارند وای بر من و ما که بر غربت آن‌ها دامن زده‌ایم. من نمی‌گویم مقلد گذشتگان باشند اما اعتقاد دارم که رهروی را چنان ارج نهند و احترام گذارند که حلقه‌ةای زنجیر همچنان پیوسته بماند.

سیف با اشاره به اینکه زنده‌یاد صنعتی معتقد بود که مجسمه‌سازی هیچگاه برایش عاقبت خوشی نداشت گفت: آقا به طنز می‌گفت کاش از همان ابتدا دستم به گل و گچ آلوده نمی‌شد. کاش هیچوقت تیشه بر دست نمی‌گرفتم چون مجسمه‌های من دو بار با خاک یکی شد و به توبره رفت، یکی در واقعه کودتای 28 مرداد و دیگری در جریان انقلاب. معلوم است خداوند راضی به این کار من نبوده است با این همه میان مجسمه‌های قد و نیم‌قد من مجسمه‌ای نان‌آور من شد.

وی با اشاره به اینکه صنعتی هنرمند واقعی را کسانی می‌دانست که انسانی واقعی باشد گفت: همیشه می‌گفت آقا کمال‌الملک اول انسان والا و صدیق و درستکرداری بود و بعد نقاشی بی‌همتا. هنرمند در خیل مردم است که هنرش معنا پیدا می‌کند و بدون هنر مردم هنرمند هیچ است و هنرش پوچ. هنرمند باید الگوی راستی و درستکاری در جامعه باشد.

سیف با اشاره به اینکه صنعتی عاشق نقاشی بود گفت: آقا معتقد بود نقاشی آبرنگ تنها مهارت طلب نمی‌کند بلکه تجربه‌ای می‌طلبد که تو در وقت خلق تابلو آبرنگ ناگزیر به دوباره‌کاری نشوی. درست مثل سرودن بیتی برای شاعری که هر چه اتفاق می‌افتد در همان دم و لحظه آمدن به ذهن شاعر است. بعد اگر رفتی و با حوصله قافیه‌اش را روبه راه کردی و وزن شعر را مرتب نمودی آن شعر دیگر شعر ناب اسمش را نمی‌شود گذاشت، می‌شود شعر ساختن تا شعر سرودن.

در ادامه این نشست حمید شانس نیز با اشاره به اینکه شخصیت،‌ منش و شکل خلاقیت زنده‌یاد صنعتی ناشی از مجموعه شرایط دوران خود اوست، گفت: هیچ هنرمند بزرگی نیست که رشدش مدیون پیوند عمیق با انگیزه‌های عاطفی محیطی نباشد که در آن زندگی می‌کند. هنرمندان بزرگ از ارتباط عمیق با محیط اطراف‌شان برخوردارند. در آن محیط رشد می‌کنند و با رشد خود محیط را رشد می‌دهند و از خود و دوران‌شان توآمان امکاناتی فرا زمانی می‌سازند.

وی افزود: از لحاظ تاریخی کودکی استاد همزمان با اواخر قاجاریه است. سال‌های قطعی شدن فروپاشی جامعه سنتی و تلاش برای رسیدن به آرمان جامعه آینده. از لحاظ جغرافیایی منش استاد منشی کویری است که در ساخت شخصیت هنری و ویژگی‌های مثبت آثارش مؤثر بوده است. کودکی صنعتی در شرایط فقر و تنگدستی،‌ رنج و سختی، اما با سرشتی سختکوش و فعال می‌گذرد. در یتیمخانه نقاشی را یاد می‌گیرد که تجسم حرف دلش است و می‌فهمد ابزاری است برای بیان حرف دلش برای مبارزه و پیروزی. با خود متعهد می‌شود از هنر ابزاری بسازد برای بیان حرف دل ستمدیدگان. تعهدی که تا پایان عمرش به آن وفادار ماند.

شانس با اشاره به اینکه شیوه آثار استاد صنعتی تلفیقی از یک نوع رمانتیسم با خلق عظیم،‌ پرشور و ویرانگر با رئالیسم مبتنی بر درک ناشی از مسؤلیت‌ اجتماعی و تعهد بر توده مردم رنجبر است،‌ گفت: گاهی این درهم آمیزی که در آن گاهی رمانتیسم و گاهی رئالیسم بر دیگری می‌چربد ناشی از فشردگی تحولات اجتماعی در ایران است. مضامین آثار او به مردم و زندگی روزانه آن‌ها اختصاص دارد. دیدگاه او به موضوعات آثارش چند ویژگی مهم مرتبط با شخصیت و محیط زندگی‌اش دارد. زاویه دید او به مضامین و انسان‌ها نگاه از بالا یا جدا از موضوع و با فاصله نیست.

وی ادامه داد: نگاه او به مضامین نگاه از درون و نگاه به خود است. او منش رفتاری، خصوصیات اخلاقی و کیفیات عاطفی و روانی انسان‌های عصر خود را به وضوح به تصویر کشیده است و آثارش آینه‌ای تمام نما از نسلی مهم و تاریخ ساز است. صنعتی از فقر، رنج و سختی در کوران کار و پیکار، تولید ثروت و غنای هنری می‌کند و این ثروت را در وهله اول در راه تعالی فردی خود به کار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: یادگار صنعتی برای ما امری دووجهی است، هنرش و شخصیت‌اش. آثار صنعتی نه تنها ثبت جذاب گذشته بلکه عبارت از جوهره رفتاری است که سنت مثبت گذشته ارمغانی برای رشد در جامعه معاصر دارد.

در ادامه ملیحه صنعتی به ذکر جملاتی درباره پدر پرداخت و گفت: فرزند یک هنرمند به طور عام پدر را هنرمند می‌شناسد اما من پدرم را از آثارش جدا نمی‌بینم. ما با چرکنویس پدر و دیگران با پاکنویس او آشنا بودند. وی تمام کار بود و کار و دائم با گچ و سنگ سر و کار داشت.

در بخش پایانی نشست نیز عباس مشهدی‌زاده به ذکر خاطراتی درباره شخصیت و رفتار سید علی‌اکبر صنعتی پرداخت.