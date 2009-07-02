صیفی جات مشهد با آب آلوده کشف رود آبیاری می شوند

حمیدرضا اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه فاضلاب تصفیه شده در ایران برای آبیاری صیفی و سبزی مناسب نیست، افزود: ورود فاضلاب خام به کشف رود هر روز رو به افزایش است.

مسئول حفاظت آب‌های سطحی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: در حال حاضر در هر ثانیه بیش از هزار لیتر فاضلاب خام از این طریق وارد کشف رود شده و برای کشت محصولات کشاورزی چون گندم، جو، ذرت علوفه‌ای، کلزا و سزیجات و صیفی‎جاتی همچون کلم، گل کلم، گوجه و بادمجان، کدو، فلفل، بامیه و لوبیا فرنگی استفاده می‌شود در حالی که بیشترین بار آلودگی آن میکروبی است.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان منطقه در بیش از 300 هکتار از اراضی حاشیه کشف رود و سرشاخه‌های آن اقدام به صیفی کاری و کشت سبزیجات و آبیاری این محصولات می کنند که به دلیل استفاده مستقیم این محصولات توسط مردم، بسیار خطرناک است.

اسدی ادامه داد: قالیشویی‌ها و کارگاه‌های آبکاری در حاشیه کشف رود یا سرشاخه‌های آن به طور غیرمجاز فاضلاب خود را به کشف رود تخلیه می‌کنند بنابراین احتمال آلودگی آب کشف رود با فلزات سنگین و مواد شیمیایی وجود دارد.

وی گفت: این آلودگی‌ها مستقیما از طریق مصرف صیفی و سبزیجات آلوده یا به طور غیرمستقیم از طریق مصرف گوشت گوسفند و محصولات لبنی حاصل از دامی که از سبزیجات آلوده تغذیه می‌کنند، به انسان منتقل می‌شود.

اسدی افزود: حتی در فواصل بسیار دور از کشف رود کشاورزان اقدام به لوله‌کشی کرده‌اند و اراضی کشاورزی کیلومترها دورتر از حاشیه کشف رود را با این فاضلاب آبیاری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: بهترین و سریع‌ترین راه برای جلوگیری از استفاده از پساب و فاضلاب خام برای کشت محصولات غذایی، جایگزین کردن کاشت درختان صنوبر در اراضی زراعی اطراف کشف رود است.