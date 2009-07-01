طرح نشاط و تعالی در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند صبح چهارشنبه در آئین افتتاح این طرح گفت: بالغ بر 75 پایگاه طرح نشاط و تعالی سپاه ناحیه بیرجند در مساجد، روستاها و بخش مرکزی خوسف فعالیت خواهند کرد.

سرهنگ پاسدار اسحاق عنایتی فلسفه اجرای طرح نشاط، تعالی و اردوهای هجرت سه را مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن دانست و تصریح کرد: سازندگی و ظهور استعدادها و خلاقیت ‌های جوانان از نتایج اجرای طرح ‌هایی از قبیل طرح نشاط و تعالی است.

وی اضافه کرد: این پایگاه ها در زمینه های قرآنی، احکام، اخلاق، خطاطی، فنی و حرفه ای و آموزش بهداشت و درمان به مدت 60 روز در امکان مذکور فعالیت خواهند کرد.

سرهنگ عنایتی تعداد شرکت کنندگان هر پایگاه را 150 تا 300 نفر ذکر کرد و افزود: این افراد از سن 11 سالگی به بالا پذیریش می شوند.

وی ادامه داد: همچنین تعداد دو پایگاه علمی و یک کانون فرهنگی بسیج جوانان بیرجند در امر اوقات فراغت بسیجیان در طول تابستان فعالیت می کنند.

سرهنگ عنایتی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تعداد 10 هزار نفر در دوره های طرح نشاط و تعالی امسال شرکت کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند در پایان به برگزاری اردوی تفریحی یک روزه توسط هر کدام از پایگاه ها در پایان دوره اشاره کرد و یادآور شد: بالغ بر دوهزار نفر به این اردوها اعزام خواهند شد.