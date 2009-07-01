کشف خیره کننده دانشمندان ؛ گیاهی که خود را آبیاری می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت ذخیره آب در گیاهی با نام ریواس بیابانی 16 برابر بیشتر از گیاهان بیابانی دیگر بوده و با داشتن خصوصیتی عجیب می تواند در خشک ترین مناطق خود را آبیاری کند.

محققان با مشاهده برگهای وسیع این گیاه در مقابل گونه های دیگر گیاهان بیابانی که به دلیل جلوگیری از تبخیر زیاد آب از برگهای کوچکی برخوردارند بسیار شگفت زده شده اند. دانشمندان معتقدند گونه گیاهی کشف شده اولین در جهان به شمار رفته و خصوصیات یافت شده در آن تاکنون در هیچ گیاهی مشاهده نشده است.

تحقیقات نشان می دهد که برگهای بزرگ و وسیع کلید موفقیت و ادامه حیات این گیاه به شمار می رود زیرا این برگها در لایه ای از مسیرهای میکروسکوپی قرار گرفته اند که آب از طریق این مسیرها در تمامی سطح برگ جریان پیدا می کند. محققان اعلام کردند شیارهای موجود در برگ عملکردی مشابه دره ها در میان کوهستان دارند و در عین حال که از تبخیر آب جلوگیری می کنند آن را مستقیما به گیاه انتقال می دهند. به بیانی دیگر شیارهای موجود در برگها مانند یک سیستم آبیاری کوچک عمل می کنند.

تحقیقات جزئی تر بر روی این گیاه نشان می دهد ریواس بیابانی کشف شده در منطقه ای با میزان بارش سالانه 75 میلیمتر خصوصیاتی مشابه گیاهان مدیترانه ای از خود نشان داده و سالانه بیش از 426 میلیمتر آب به خود جذب می کند.



بر اساس گزارش تلگراف، این میزان 16 بار بیشتر از میزان جذب آب دیگر گیاهان یافت شده در بیابان نگب است.