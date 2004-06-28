زمان: مدير كل ناتو به خواسته علاوي پاسخ داد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه زمان، "جاپ دو هوپ شفر" مدير كل سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) گفت وي اعتماد كامل دارد كه اين سازمان به نامه اياد علاوي نخست وزير عراق مبني بر درخواست آموزش سربازان و ايجاد تسهيلات براي نيروهاي امنيتي عراق پاسخ مناسب خواهد داد.

شفر كه ديروز در كنفرانسي با عنوان "ناتو در دو راهي جديد" سخن مي گفت، افزود: بسياري از اعضاي ناتو موافقت كردند كه يك پاسخ مثبت بايد به علاوي داده شود.

يك سازمان آمريكايي به همراه مجمع مطالعات اجتماعي و اقتصادي تركيه ، كنفرانس مذكور را برگزار كردند.

