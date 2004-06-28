برمر عراق را ترك كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه العربيه اعلام كرد: پل برمر كه امروز مدارك قدرت را به اياد علاوي نخست وزير موقت عراق تسليم كرد لحظاتي پس از پايان مراسم انتقال قدرت، خاك عراق را ترك كرد.

خبر ديگر اينكه حكومت موقت تدابير فوري را براي برقراري امنيت اعلام خواهد كرد.

رئيس جمهور آمريكا نيز از انتقال قدرت به عراقي استقبال كرد.

شايان گفتن است واگذاري قدرت قرار بود بر اساس موعد قبلي 30 ژوئن يعني پس فردا چهارشنبه انجام شود اما به گفته يك منبع آمريكايي به دلايل امنيتي و تهديد شبكه هاي مسلحانه و تروريستي اين امر دو روز زودتر انجام شد.

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