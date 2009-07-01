مراسم اعتکاف در 17 مسجد کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام احمد دهقانی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سازمان تبلیغات اسلامی کرمان اظهار داشت: در سالهای اخیر در استان کرمان شاهد رشد افراد متقاضی برای شرکت در مراسم عبادی اعتکاف هستیم.

وی گفت: در سال جاری برای خدمات دهی مناسب به افراد شرکت کننده در اعتکاف این مراسم به صورت غیر متمرکز در 17 مسجد برگزار می شود.

حجت الاسلام دهقانی خاطرنشان کرد: از این تعداد مسجد 13 مسجد مربوط به خانمها و چهار مسجد به آقایان اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: ثبت نام علاقمندان به شرکت در این مراسم آغاز شده است و به دلیل لزوم برنامه ریزی برای افراد ثبت نام کننده آخرین مهلت ثبت نام این افراد تا 12 تیرماه تعیین شده است.

وی با اشاره به استقرار ناظر فرهنگی و سه رابط فرهنگی در هر مسجد افزود: در هر مسجد پنج نیروی تدارکاتی به عنوان خادمین مسجد فعالیت می کنند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: برای ورود به مساجد در زمان برگزاری اعتکاف ارائه کارت شناسایی الزامی است و ورود افراد زیر 15 سال نیز به مساجد ممنوع است.