کنکور دانشگاه آزاد با شرکت 294 هزار داوطلب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون رأس ساعت 8 صبح در 209 حوزه امتحانی داخل و 6 حوزه امتحانی خارج از کشور برگزار شد.

در آزمون غیر پزشکی کنکور دانشگاه آزاد داوطلبان کلیه مجموعه ها ( به جز زبانهای خارجه و هنر) باید به ترتیب به سئوالات دو جلد دفترچه سئوال تستی دروس عمومی و دروس اختصاصی پاسخ دهند.

سئوالات مجموعه یک گروه علوم ریاضی و فنی شامل 40 سئوال ریاضیات، 35 سئوال فیزیک مکانیک، و 25 سئوال شیمی است که داوطلبان باید در مدت زمان 120 دقیقه به آنها پاسخ دهند.

بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد 800 هزار داوطلب در کنکور رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد شرکت می کنند که 54 درصد افراد زن و 46 درصد مرد هستند.