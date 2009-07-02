ابهام درانتخاب جانشین البرادعی/ دبیرکلی با رای دو سوم شورای حکام

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از این سه بار انتخاب جانشین "محمد البراداعی" با شکست مواجه شده و با توجه به اینکه مدت حضور وی در این پست در ماه مارس به پایان می رسد، نشست امروز اهمیت زیادی دارد.

این در حالی است که اغلب دیپلماتهای حاضر در وین معتقدند که انتخابات امروز هم راه به جایی نخواهد برد و باید منتظر نشست آتی شورای حکام ماند.

این دیپلماتها دلیل اصلی انتخاب نشدن مدیر کل آتی آژانس بین المللی انرژی اتمی را مسائل به وجود آمده توسط کره شمالی اعلام می کنند.

نشست امروز پنج شنبه در حالی برگزار می شود که روز گذشته "ارنست پتریک" نماینده اسلوونی در آستانه رای گیری دوباره شورای حکام برای تعیین جانشین محمد البرادعی مدیرکل آژانس اعلام کرد که در صدد کناره گیری از نامزدی احراز دبیر کلی این نهاد است.

در حال حاضر سه نامزد برای احراز پست مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود دراند که عبارتند از "عبدالصمد مینتی" نماینده آفریقای جنوبی، "یوکیا آمانو" نماینده ژاپن، و "لوئیز اچواری" کارشناس هسته ای اسپانیایی و "ارنست پتریک" نماینده اسلوونی.

در جریان رای گیری اخیرکه در تاریخ 7 فروردین انجام شد آمانو توانست حمایت 20 کشور را بخود جلب کند و در واقع شانس خود را برای احراز این پست به معرض نمایش بگذارد. نماینده آفریقای جنوبی با 11 رای پس از او قرار دارد، اما کارشناسان بر این باورند که شانسی برای دیگر نماینده ها بمنظور رقابت وجود ندارد.

با این وجود گفته می شود که در میان این سه نامزد آمانو از شانس بیشتری برای احراز این پست برخوردار بوده و رایزنی های زیادی برای انتخاب او بین کشورهای عضو شورای حکام در جریان است.

شیوه انتخاب مدیرکل جدید آژانس به این شکل است که نامزد این پست باید رای مثبت دو سوم از اعضای 35 نفره شورای حکام را به دست آورد و اگر هیچ یک از این نامزدها نتوانند این میزان رای را کسب کنند، مرحله ثبت نام نامزدهای جدید برای تصدی این پست باید بار دیگر برگزار شود.

البرادعی در یک نگاه

محمد البرادعی رئیس کل آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) - تشکیلاتی تحت حمایت سازمان ملل متحد (UN) - هفدهم ماه ژوئن سال 1942 در کشور مصر متولد شد. البرادعی و آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور مشترک جایزه صلح نوبل سال 2005 را به خود اختصاص دادند.

البرادعی در سال 1962 لیسانس حقوق را از دانشگاه مصر و مدرک دکترایش را در سال 1974 از دانشگاه حقوق نیویورک، در رشته حقوق بین الملل دریافت کرد. از سال 1964 با کار در وزارت امور خارجه مصر وارد عرصه سیاست شد، در آنجا او دو ماموریت دائمی از کشورش مصر، به سازمان ملل متحد و ژنو انجام داد. در سال 1980 او بالاترین مسئولیت را در طرح تشکیل دستور کار بین المللی حقوق، در انستیتوی آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد، دارا بود.

از سال 1984 البرادعی عضو ارشد دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی بود و همواره پست های مهمی را دارا بود. پیش از مقام فعلی اش - ریاست کل - طی سال های 1993- 1984 مشاور حقوقی آژانس و از سال 1993 تا 1997 نایب رئیس بخش روابط خارجی بود.



از اول دسامبر 1997 تا کنون سه دوره البرادعی ریاست آژانس بین المللی انرژی اتمی را عهده دار بود هرچند دولت آمریکا در ماه ژوئن سال 2005 مخالفتش را در رابطه با ادامه فعالیت او در پست دبیر کلی آژانس اعلام کرده بود اما البرادعی توانست بار دیگر به این جایگاه برسد. طبق اظهارات روزنامه واشنگتن پست، جرج بوش به امید دستیابی به اطلاعاتی که بتواند به برکناری البرادعی از ریاست آژانس کمک کند، چندین بار مکالمات تلفنی او را در ارتباط با برنامه هسته ای ایران، ضبط کرده است.

محمد البرادعی در تهران



البرادعی از زمان خلع سلاح عراق در سال 2003 - یعنی زمانی که او به همراه هانس بلیکس (Hans Blix) تیمی از بازرسین سازمان ملل متحد را به منظور بررسی شواهد احتمالی مبنی بر وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق راهی این کشور کرد - دولت آمریکا را برای راه اندازی جنگ عراق مورد مواخذه قرار داده است. به علاوه دولت آمریکا از برخورد محتاطانه و ملایم او در ارتباط با برنامه هسته ای ایران خرده گرفته و معتقد است او در آشکارسازی فعالیت های کشور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بازسازی انرژی هسته ای، کوتاهی کرده است.

در طول دوران ریاست البرادعی، کشورهای هند، پاکستان و کره شمالی به مجمع هسته ای پیوستند. لازم به ذکر است که هند و پاکستان عهدنامه عدم غنی سازی هسته ای را امضا نکرده اند.

جایزه صلح نوبل سال 2005



در هفتم اکتبر سال 2005 ، البرادعی و آژانس بین المللی انرژی اتمی مشترکا جایزه معتبر صلح نوبل را برای تلاش هایی که در جهت جلوگیری از به کارگیری انرژی هسته ای در اهداف نظامی و مراقبت از اینکه انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز و بی خطر به کار رود، دریافت کردند. او این جایزه را به یتیم خانه ای در شهر زادگاهش قاهره اهدا کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز مبلغ این جایزه را صرف پاکسازی زمین های مین گذاری شده در کشورهای در حال توسعه خواهد کرد.

سخن آخر:

امروز پنج شنبه اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گردهم می آیند تا مدیرکل جدید این نهاد نظارتی را انتخاب کنند، اما شواهد موجود حکایت از آن دارد که به احتمال زیاد این مهم به سرانجام نرسد. در حال حاضر سه نامزد از جمله "عبدالصمد مینتی" نماینده آفریقای جنوبی،"یوکیا آمانو" نماینده ژاپن، و "لوئیز اچواری" کارشناس هسته ای اسپانیایی برای احراز پست مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود دارند که بنا بر شواهد موجود آمانو از شانس بیشتری برای احراز این پست برخوردار است.